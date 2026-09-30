https://crimea.ria.ru/20260930/krymchan-s-bolnym-serdtsem-stali-rezhe-otpravlyat-lechitsya-na-materik-1159832848.html

Крымчан с больным сердцем стали реже отправлять лечиться на материк

Крымчан с больным сердцем стали реже отправлять лечиться на материк - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Крымчан с больным сердцем стали реже отправлять лечиться на материк

Из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями с начала года. Об этом в ходе брифинга в... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T15:27

2026-09-30T15:27

2026-09-30T15:27

валерий садовой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями с начала года. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал главный внештатный специалист — кардиолог минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.При этом, поясняя выражение "эксклюзивная патология", Садовой отметил, что речь идет о тех случаях, когда пациенту необходимы высокотехнологичные методы вмешательства, как, например, имплантация эндоваскулярного клапанного устройства. В Крыму такие сложные операции также выполняют, но есть федеральные центры - в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, где это "поставлено на поток". При этом основная масса пациентов все же остается в Республике Крым, где им оказывается высокопрофессиональная помощь, добавил врач.Садовой также отметил, что в Крыму высококвалифицированную помощь получают пациенты из новых российских регионов, здесь для таких больных во всем "зеленый свет".Ранее сообщалось, что в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови

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2026

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валерий садовой, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, минздрав крыма