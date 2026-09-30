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Кому нельзя делать прививку от гриппа
Кому нельзя делать прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Кому нельзя делать прививку от гриппа
При ОРВИ и обострении ряда хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T07:52
2026-09-30T07:52
2026-09-30T07:52
грипп
вакцинация
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. При ОРВИ и обострении ряда хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.Кроме того, по словам специалиста, есть различные хронические заболевания, при которых, когда они находятся в стадии обострения, нельзя делать прививку от гриппа. Однако в каждом конкретном случае решение о проведении иммунизации принимает лечащий врач, которого необходимо посетить перед прививкой."Естественно, при проведении иммунизации разрешение на иммунизацию дает врач после осмотра как ребенка, так и взрослого", – дополнила она.Специалист уточнила, что подготовка к вакцинальной кампании в Крыму ведется круглогодично, "механизм отработан годами", все медицинские организации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, работают прививочные кабинеты как для детей, так и взрослых. Также сформированы мобильные прививочные бригады, которые могут выезжать на предприятия, в школы, в детские сады.В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаПередаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
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грипп, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
Кому нельзя делать прививку от гриппа
При ОРВИ и обострении хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым
. При ОРВИ и обострении ряда хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
"Показаний (к прививке от гриппа – ред.) немного. Но основные – это острые заболевания. Например, та же ОРВИ. В этом случае иммунизация противопоказана. Иммунизироваться необходимо примерно через две недели после выздоровления", – сказала Гудзь.
Кроме того, по словам специалиста, есть различные хронические заболевания, при которых, когда они находятся в стадии обострения, нельзя делать прививку от гриппа. Однако в каждом конкретном случае решение о проведении иммунизации принимает лечащий врач, которого необходимо посетить перед прививкой.
"Естественно, при проведении иммунизации разрешение на иммунизацию дает врач после осмотра как ребенка, так и взрослого", – дополнила она.
Специалист уточнила, что подготовка к вакцинальной кампании в Крыму ведется круглогодично, "механизм отработан годами", все медицинские организации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, работают прививочные кабинеты как для детей, так и взрослых. Также сформированы мобильные прививочные бригады, которые могут выезжать на предприятия, в школы, в детские сады.
В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал
, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.
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