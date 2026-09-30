https://crimea.ria.ru/20260930/komu-nelzya-delat-privivku-ot-grippa-1159791574.html

Кому нельзя делать прививку от гриппа

Кому нельзя делать прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Кому нельзя делать прививку от гриппа

При ОРВИ и обострении ряда хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T07:52

2026-09-30T07:52

2026-09-30T07:52

грипп

вакцинация

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. При ОРВИ и обострении ряда хронических заболеваний прививку от гриппа делать противопоказано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.Кроме того, по словам специалиста, есть различные хронические заболевания, при которых, когда они находятся в стадии обострения, нельзя делать прививку от гриппа. Однако в каждом конкретном случае решение о проведении иммунизации принимает лечащий врач, которого необходимо посетить перед прививкой."Естественно, при проведении иммунизации разрешение на иммунизацию дает врач после осмотра как ребенка, так и взрослого", – дополнила она.Специалист уточнила, что подготовка к вакцинальной кампании в Крыму ведется круглогодично, "механизм отработан годами", все медицинские организации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, работают прививочные кабинеты как для детей, так и взрослых. Также сформированы мобильные прививочные бригады, которые могут выезжать на предприятия, в школы, в детские сады.В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации Крыма, в этом году планируется охватить иммунизацией не менее 60% населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаПередаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, вакцинация, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор