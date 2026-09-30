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Когда в Крыму начнется осенняя посевная - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Когда в Крыму начнется осенняя посевная
Когда в Крыму начнется осенняя посевная - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Когда в Крыму начнется осенняя посевная
Осенняя посевная озимых культур в Крыму начнется не раньше конца октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза республики Денис... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T06:05
2026-09-30T06:05
денис кратюк
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Осенняя посевная озимых культур в Крыму начнется не раньше конца октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк.По его словам, посев рапса в Крыму уже начался, в этом году его планируют посеять на площади 12 – 14 тысяч гектаров. "Озимый рапс – это достаточно маржинальная культура, требующая точной технологии, сроков сева. Поэтому надо успеть", – отметил министр.Одновременно продолжается подготовка почвы под осеннюю посевную."У нас подготовлено сейчас порядка 60%. Есть действительно отставание, надо признать. Но это связано с тем, что у нас была очень затянута уборка. Она в этом году затянулась по известным для всех причинам. Достаточно долго мы убирали, поэтому посевная немножко сдвинется", – сказал Кратюк.Он предположил, что озимая посевная в этом году начнется во второй декаде октября учитывая также и то, что почва еще не остыла до нужных температур.Министр отметил, что объемы площадей будут сокращены на 15-20% из-за долгой уборки и задержки посева, но это будет не критично по озимым культурам."Может, не все успеем подготовить. Но, однозначно, яровой сев это все компенсирует", – сказал министр.Он подчеркнул, что одновременно в Крыму ведутся активные и масштабные работы по сбору и переработке винограда, а также позднего яблока и некоторых бахчевых и овощных культур.Министр неоднократно подчеркнул, что в Крыму в 2027 году необходимо "очень серьезно пересмотреть логистику, хранение и выбор культур" в структуре севооборота, а также "крайне тщательно подойти к энергоэффективности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку
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денис кратюк, сельское хозяйство, урожай, экономика крыма, крым, новости крыма, минсельхоз крыма
Когда в Крыму начнется осенняя посевная

В Крыму осенняя посевная озимых культур начнется не раньше конца октября – Кратюк

06:05 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Осенняя посевная озимых культур в Крыму начнется не раньше конца октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк.
По его словам, посев рапса в Крыму уже начался, в этом году его планируют посеять на площади 12 – 14 тысяч гектаров. "Озимый рапс – это достаточно маржинальная культура, требующая точной технологии, сроков сева. Поэтому надо успеть", – отметил министр.
Одновременно продолжается подготовка почвы под осеннюю посевную.
"У нас подготовлено сейчас порядка 60%. Есть действительно отставание, надо признать. Но это связано с тем, что у нас была очень затянута уборка. Она в этом году затянулась по известным для всех причинам. Достаточно долго мы убирали, поэтому посевная немножко сдвинется", – сказал Кратюк.
Он предположил, что озимая посевная в этом году начнется во второй декаде октября учитывая также и то, что почва еще не остыла до нужных температур.
"Нам не нужна теплая почва – это уникальный биом, где может образоваться масса грибкового заболевания и всего остального. Поэтому стараемся уйти в более поздние сроки, чтобы семя легло в достаточно прохладную почву, ниже 8-7 градусов и нормально развивалось. Это все касается озимых культур... Поэтому посевная – конец октября, не раньше", – сказал Кратюк.
Министр отметил, что объемы площадей будут сокращены на 15-20% из-за долгой уборки и задержки посева, но это будет не критично по озимым культурам.
"Может, не все успеем подготовить. Но, однозначно, яровой сев это все компенсирует", – сказал министр.
Он подчеркнул, что одновременно в Крыму ведутся активные и масштабные работы по сбору и переработке винограда, а также позднего яблока и некоторых бахчевых и овощных культур.
"И в этом году проявили себя очень интересные культуры, на которые, наверное, и ставку никогда не делали. Те же орехоплодные – более тысячи тонн произвели уже миндаля. То есть это направление, которое должно двигаться", – отметил Кратюк.
Министр неоднократно подчеркнул, что в Крыму в 2027 году необходимо "очень серьезно пересмотреть логистику, хранение и выбор культур" в структуре севооборота, а также "крайне тщательно подойти к энергоэффективности".
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Денис КратюкСельское хозяйствоУрожайЭкономика КрымаКрымНовости КрымаМинсельхоз Крыма
 
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