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Киева остался без света и воды - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Киева остался без света и воды
Киева остался без света и воды - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Киева остался без света и воды
Несколько районов Киева в среду, 30 сентября, остались без электроснабжения и воды после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:30
2026-09-30T18:30
киев
отключение электроэнергии
удары по украине
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Несколько районов Киева в среду, 30 сентября, остались без электроснабжения и воды после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой, и рекомендовал маломобильным украинцам и людям с инвалидностью заранее позаботиться об альтернативном месте зимовки, не в городах.А также заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Имеющиеся средства в первую очередь направят на оборону, а потом уже на социальные выплаты и зарплаты.На днях в Верховной раде Украины в очередной раз призвали жителей украинской столицы покинуть многоэтажные дома на холодный сезон и переселиться в частные дома, поскольку зима будет крайне суровой. Об этом заявил депутат Сергей Соболев.В ночь на среду российские военные нанесли массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции Власти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимой Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина
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киев, отключение электроэнергии, удары по украине, украина, новости
Киева остался без света и воды

Часть Киева осталась без электричества и воды

18:30 30.09.2026
 
© © REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом
© © REUTERS / Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Несколько районов Киева в среду, 30 сентября, остались без электроснабжения и воды после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"После взрывов в части районов Киева исчезло электро- и водоснабжение", – сказано в сообщении СМИ.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой, и рекомендовал маломобильным украинцам и людям с инвалидностью заранее позаботиться об альтернативном месте зимовки, не в городах.
А также заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Имеющиеся средства в первую очередь направят на оборону, а потом уже на социальные выплаты и зарплаты.
На днях в Верховной раде Украины в очередной раз призвали жителей украинской столицы покинуть многоэтажные дома на холодный сезон и переселиться в частные дома, поскольку зима будет крайне суровой. Об этом заявил депутат Сергей Соболев.
В ночь на среду российские военные нанесли массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил.
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КиевОтключение электроэнергииУдары по УкраинеУкраинаНовости
 
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