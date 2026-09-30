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Киева остался без света и воды

Киева остался без света и воды - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Киева остался без света и воды

Несколько районов Киева в среду, 30 сентября, остались без электроснабжения и воды после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:30

2026-09-30T18:30

2026-09-30T18:30

киев

отключение электроэнергии

удары по украине

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Несколько районов Киева в среду, 30 сентября, остались без электроснабжения и воды после взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой, и рекомендовал маломобильным украинцам и людям с инвалидностью заранее позаботиться об альтернативном месте зимовки, не в городах.А также заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Имеющиеся средства в первую очередь направят на оборону, а потом уже на социальные выплаты и зарплаты.На днях в Верховной раде Украины в очередной раз призвали жителей украинской столицы покинуть многоэтажные дома на холодный сезон и переселиться в частные дома, поскольку зима будет крайне суровой. Об этом заявил депутат Сергей Соболев.В ночь на среду российские военные нанесли массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции Власти Киева готовятся отселять людей на случай отсутствия отопления зимой Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензина

киев

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, отключение электроэнергии, удары по украине, украина, новости