https://crimea.ria.ru/20260930/kiev-v-ogne---v-gorode-pozhary-i-povrezhdena-infrastruktura-1159813740.html

Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура

Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T06:39

2026-09-30T06:39

2026-09-30T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти.По информации председателя Киевской областной госадминистрации Тимура Ткаченко, в Бучанском районе повреждены складские помещения, возник пожар. Также зафиксированы удары по объектам инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания, сообщает Киевская городская военная администрация.Пожары также произошли также в Святошинском и Оболонском районах.По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Харькове и Черкассах.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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