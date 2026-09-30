https://crimea.ria.ru/20260930/kiev-v-ogne---v-gorode-pozhary-i-povrezhdena-infrastruktura-1159813740.html
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T06:39
2026-09-30T06:39
2026-09-30T06:39
удары по украине
киев
новости сво
украина
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d1f27af6efc33af27dbdd290965870f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти.По информации председателя Киевской областной госадминистрации Тимура Ткаченко, в Бучанском районе повреждены складские помещения, возник пожар. Также зафиксированы удары по объектам инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания, сообщает Киевская городская военная администрация.Пожары также произошли также в Святошинском и Оболонском районах.По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Харькове и Черкассах.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d25b740b0374430b6a441b3e8c2a603.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, киев, новости сво, украина, новости
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе пожары и повреждена инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти.
"В Киеве прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты", - передает канал "Общественное".
По информации председателя Киевской областной госадминистрации Тимура Ткаченко, в Бучанском районе повреждены складские помещения, возник пожар. Также зафиксированы удары по объектам инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания, сообщает Киевская городская военная администрация.
Пожары также произошли также в Святошинском и Оболонском районах.
По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Харькове и Черкассах.
Накануне в Киеве также гремели взрывы
, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.
По данным Минобороны РФ, российские военные ударили
по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.