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Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T06:39
2026-09-30T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти.По информации председателя Киевской областной госадминистрации Тимура Ткаченко, в Бучанском районе повреждены складские помещения, возник пожар. Также зафиксированы удары по объектам инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания, сообщает Киевская городская военная администрация.Пожары также произошли также в Святошинском и Оболонском районах.По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Харькове и Черкассах.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе пожары и повреждена инфраструктура

06:39 30.09.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
Пожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе пожары, сообщают СМИ и местный власти.
"В Киеве прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты", - передает канал "Общественное".
По информации председателя Киевской областной госадминистрации Тимура Ткаченко, в Бучанском районе повреждены складские помещения, возник пожар. Также зафиксированы удары по объектам инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
В Голосеевском районе возникло возгорание складского здания, сообщает Киевская городская военная администрация.
Пожары также произошли также в Святошинском и Оболонском районах.
По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Харькове и Черкассах.
Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.
По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.
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