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Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
Операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T20:02
2026-09-30T20:02
2026-09-30T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Благодаря мастерству опытных операторов ВДВ ежедневно выявляются и уничтожаются различные объекты ВСУ, включая технику, бронемашины, укрепрайоны, артиллерийские установки.Такое преимущество российских дроноводов воздухе позволяет значительно снижать боевой потенциал ВСУ.Высокая эффективность работы бойцов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает вражеские объекты и передает их координаты на пункты управления, что позволяет своевременно и точно наносить удары."Это создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", - подчеркнули в Минобороны.Ранее в Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУДесантники громят врага на Ореховском направленииАртиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ
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россия, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео
Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
Бойцы группировки "Днепр" применяют тактику тарана в воздушном пространстве в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени. После столкновения вражеские БПЛА теряют контроль и падают. Иногда взрываются прямо в небе", - рассказали в российском военном ведомстве.
Благодаря мастерству опытных операторов ВДВ ежедневно выявляются и уничтожаются различные объекты ВСУ, включая технику, бронемашины, укрепрайоны, артиллерийские установки.
Такое преимущество российских дроноводов воздухе позволяет значительно снижать боевой потенциал ВСУ.
Высокая эффективность работы бойцов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает вражеские объекты и передает их координаты на пункты управления, что позволяет своевременно и точно наносить удары.
"Это создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Херсонской области уничтожен
авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр".
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