https://crimea.ria.ru/20260930/gosduma-budet-priblizhat-pobedu-v-spetsoperatsii-1159824810.html
Госдума должна сделать все для приближения победы в СВО
Госдума должна сделать все для приближения победы в СВО - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Госдума должна сделать все для приближения победы в СВО
Государственная Дума должна сделать все необходимое для того, чтобы приблизить победу в специальной военной операции, а она несомненно будет за Россией. Об этом РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:42
2026-09-30T11:42
2026-09-30T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Государственная Дума должна сделать все необходимое для того, чтобы приблизить победу в специальной военной операции, а она несомненно будет за Россией. Об этом заявил депутат от ЛДПР Валерий Селезнев в ходе первого заседания Госдумы девятого созыва, которое проходит 30 сентября.По его словам, депутаты готовы принимать необходимые решения для фронта, защищать права бойцов и их семей, создавать условия для тех, кто возвращается домой для лечения, реабилитации, трудоустройства и возвращения к мирной жизни.В свою очередь депутат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что всем народным избранникам необходимо сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего и обеспечить выполнение всех задач СВО.Представитель "Справедливой России" Анатолий Грешневиков сказал, что главным приоритетом для фракции остается поддержка участников СВО и волонтеров."Будем работать усиленно для того, чтобы наши ребята одержали победу", – заявил он.Ранее сообщалось, что по итогам голосования партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созываПутин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главноеУкраине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, помощь бойцам сво, новости, россия
Госдума должна сделать все для приближения победы в СВО
Госдума должна сделать все от нее зависящее для приближения победы в СВО - Селезнев
11:42 30.09.2026 (обновлено: 11:52 30.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Государственная Дума должна сделать все необходимое для того, чтобы приблизить победу в специальной военной операции, а она несомненно будет за Россией. Об этом заявил депутат от ЛДПР Валерий Селезнев в ходе первого заседания Госдумы девятого созыва, которое проходит 30 сентября.
"Есть главная общая задача, ради которой наши партийные разногласия должны отходить на второй план. Победа в специальной военной операции несомненно будет за нами. И Государственная Дума должна сделать все, что от нее зависит, чтобы приблизить эту победу", – подчеркнул Селезнев.
По его словам, депутаты готовы принимать необходимые решения для фронта, защищать права бойцов и их семей, создавать условия для тех, кто возвращается домой для лечения, реабилитации, трудоустройства и возвращения к мирной жизни.
В свою очередь депутат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что всем народным избранникам необходимо сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего и обеспечить выполнение всех задач СВО.
Представитель "Справедливой России" Анатолий Грешневиков сказал, что главным приоритетом для фракции остается поддержка участников СВО и волонтеров.
"Будем работать усиленно для того, чтобы наши ребята одержали победу", – заявил он.
Ранее сообщалось
, что по итогам голосования партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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