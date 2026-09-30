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Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг можно будет заправиться топливом по QR-кодам, купить бензин по цене до 100 литров за литр, а также залить дизельное топливо в канистры... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:32
2026-09-30T21:32
2026-09-30T21:32
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг можно будет заправиться топливом по QR-кодам, купить бензин по цене до 100 литров за литр, а также залить дизельное топливо в канистры для домашних генераторов. Список адресов АЗС опубликовало правительство города.На заправках "ТЭС" до 16:00 по QR-кодам можно заправить до 20 литров АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве. Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:️Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, новости севастополя, азс
Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг можно купить топливо по 100 рублей за литр, газ и ДТ в канистры
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг можно будет заправиться топливом по QR-кодам, купить бензин по цене до 100 литров за литр, а также залить дизельное топливо в канистры для домашних генераторов. Список адресов АЗС опубликовало правительство города.
На заправках "ТЭС" до 16:00 по QR-кодам можно заправить до 20 литров АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.
Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.
АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве.
Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:
—Городское шоссе
—Крестовского, 56
—Таврида 1
—Таврида 2
—Гончарное
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