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Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг

Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг

В Севастополе в четверг можно будет заправиться топливом по QR-кодам, купить бензин по цене до 100 литров за литр, а также залить дизельное топливо в канистры... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T21:32

2026-09-30T21:32

2026-09-30T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг можно будет заправиться топливом по QR-кодам, купить бензин по цене до 100 литров за литр, а также залить дизельное топливо в канистры для домашних генераторов. Список адресов АЗС опубликовало правительство города.На заправках "ТЭС" до 16:00 по QR-кодам можно заправить до 20 литров АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве. Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:️Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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