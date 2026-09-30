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Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов
Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов
В России подготовлен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как сообщает в среду в пресс-служба Минцифры, соответствующий законопроект размещен... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T13:42
2026-09-30T13:42
кибербезопасность
киберпреступность
минцифры рф
новости
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В России подготовлен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как сообщает в среду в пресс-служба Минцифры, соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения."На "Госуслугах" планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", – привели в профильном министерстве одно из положений нового законопроекта.Кроме того, планируется создание базы тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах, а распространять сим-карты смогут только прямые дилеры – компании, у которых есть агентский договор с оператором.Также документ введет запрет на продажу предоплаченных сим-карт – операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом, а абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. Рассылки будут осуществлять только операторы связи, реализация сим-карт, уже оформленных на других абонентов, будет запрещена."Правительство сможет определять особенности оказания услуг связи с использованием М2М-устройств. Мера не позволит мошенникам применять сим-карты, выделенные для оборудования межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов", – указали в ведомстве.Госдума ранее приняла пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. В том числе, для банков введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также ограничено количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин – не более 20 на одного человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубкуКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублейДавят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
кибербезопасность, киберпреступность, минцифры рф, новости, мошенничество
Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов

В России примут третий пакет мер против интернет-преступников – Минцифры

13:42 30.09.2026
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В России подготовлен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как сообщает в среду в пресс-служба Минцифры, соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения.
"На "Госуслугах" планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", – привели в профильном министерстве одно из положений нового законопроекта.
Кроме того, планируется создание базы тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах, а распространять сим-карты смогут только прямые дилеры – компании, у которых есть агентский договор с оператором.
"Дилером может быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов", – подчеркивается в официальном канале Минцифры в МАКС.
Также документ введет запрет на продажу предоплаченных сим-карт – операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом, а абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. Рассылки будут осуществлять только операторы связи, реализация сим-карт, уже оформленных на других абонентов, будет запрещена.
"Правительство сможет определять особенности оказания услуг связи с использованием М2М-устройств. Мера не позволит мошенникам применять сим-карты, выделенные для оборудования межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов", – указали в ведомстве.
Госдума ранее приняла пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. В том числе, для банков введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также ограничено количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин – не более 20 на одного человека.
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