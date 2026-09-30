https://crimea.ria.ru/20260930/dlya-podderzhki-shtanov-chem-pomozhet-ukraine-novaya-partiya-f-16-1159832013.html

Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16

Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16 - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16

Помощь Европы Украине в виде трех самолетов F-16 не поможет, и дело не в количестве. А в том, что для этих машин нет профессиональных пилотов, как и в целом... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:57

2026-09-30T18:57

2026-09-30T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Помощь Европы Украине в виде трех самолетов F-16 не поможет, и дело не в количестве. А в том, что для этих машин нет профессиональных пилотов, как и в целом возможности восполнять квалифицированные кадры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Бельгия до конца года передаст Киеву три истребителя F-16, боеприпасы для этих самолетов ей Брюссель уже передал, как и ряд других стран, в том числе Испания.По словам Шевченко, современные боевые действия – это не "война тысяч самолетов, авиационные корпуса не стирают целые города и области"."Сейчас война десятков самолетов, и в этом смысле три F-16 – это восполнение тех потерь, которые понесла Украина от наших военно-воздушных сил", – прокомментировал Шевченко.Он отметил, что F-16 – многоцелевой истребитель, пригодный для выполнения разного рода задач, но "заточенный" под военную разведку и информационные технологии, инкорпорированные на Украине. А значит, это в определенной степени хорошая новость для Украины, но не более того, учитывая целый ряд обстоятельств, добавил эксперт.Он приходит к выводу, что подобного рода помощь Украине не изменит ситуации на фронте."То есть это, как говорила моя бабушка, для поддержки штанов", – отметил он.Тем не менее, Украина, по словам Шевченко, продолжает требовать вооружение у Запада, и выглядит сегодня как зарвавшийся игрок в казино, который продолжает проигрывать, но не перестает повышать ставки в надежде на удачу, но это не приведет к победе."Вот она (Украина – ред.) эскалировала ситуацию ударами по южной России, по энергетике, по гражданским сугубо складам – ну вот и получила эскалацию на своей территории. В этом отношении мы всегда традиционно достаточно сдержаны, но реагируем адекватно", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииКофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущемСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, самолеты f-16, украина, новости сво