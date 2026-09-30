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Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16 - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16
Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16 - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16
Помощь Европы Украине в виде трех самолетов F-16 не поможет, и дело не в количестве. А в том, что для этих машин нет профессиональных пилотов, как и в целом... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:57
2026-09-30T18:57
мнения
олег шевченко
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Помощь Европы Украине в виде трех самолетов F-16 не поможет, и дело не в количестве. А в том, что для этих машин нет профессиональных пилотов, как и в целом возможности восполнять квалифицированные кадры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Бельгия до конца года передаст Киеву три истребителя F-16, боеприпасы для этих самолетов ей Брюссель уже передал, как и ряд других стран, в том числе Испания.По словам Шевченко, современные боевые действия – это не "война тысяч самолетов, авиационные корпуса не стирают целые города и области"."Сейчас война десятков самолетов, и в этом смысле три F-16 – это восполнение тех потерь, которые понесла Украина от наших военно-воздушных сил", – прокомментировал Шевченко.Он отметил, что F-16 – многоцелевой истребитель, пригодный для выполнения разного рода задач, но "заточенный" под военную разведку и информационные технологии, инкорпорированные на Украине. А значит, это в определенной степени хорошая новость для Украины, но не более того, учитывая целый ряд обстоятельств, добавил эксперт.Он приходит к выводу, что подобного рода помощь Украине не изменит ситуации на фронте."То есть это, как говорила моя бабушка, для поддержки штанов", – отметил он.Тем не менее, Украина, по словам Шевченко, продолжает требовать вооружение у Запада, и выглядит сегодня как зарвавшийся игрок в казино, который продолжает проигрывать, но не перестает повышать ставки в надежде на удачу, но это не приведет к победе."Вот она (Украина – ред.) эскалировала ситуацию ударами по южной России, по энергетике, по гражданским сугубо складам – ну вот и получила эскалацию на своей территории. В этом отношении мы всегда традиционно достаточно сдержаны, но реагируем адекватно", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииКофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущемСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
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мнения, олег шевченко, самолеты f-16, украина, новости сво
Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16

Помощь Европы в виде трех самолетов F-16 не поможет Украине – эксперт

18:57 30.09.2026
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Помощь Европы Украине в виде трех самолетов F-16 не поможет, и дело не в количестве. А в том, что для этих машин нет профессиональных пилотов, как и в целом возможности восполнять квалифицированные кадры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Бельгия до конца года передаст Киеву три истребителя F-16, боеприпасы для этих самолетов ей Брюссель уже передал, как и ряд других стран, в том числе Испания.
По словам Шевченко, современные боевые действия – это не "война тысяч самолетов, авиационные корпуса не стирают целые города и области".
"Сейчас война десятков самолетов, и в этом смысле три F-16 – это восполнение тех потерь, которые понесла Украина от наших военно-воздушных сил", – прокомментировал Шевченко.
Он отметил, что F-16 – многоцелевой истребитель, пригодный для выполнения разного рода задач, но "заточенный" под военную разведку и информационные технологии, инкорпорированные на Украине. А значит, это в определенной степени хорошая новость для Украины, но не более того, учитывая целый ряд обстоятельств, добавил эксперт.

"Проблема... с летчиками. Переучивание на F-16, английский язык и все остальное – это большая проблема для Украины. И подготовка квалифицированных кадров тоже проблема. Почти не осталось опытных, хороших украинских пилотов, которых могли предоставить на сегодняшний момент", – сказал Шевченко.

Он приходит к выводу, что подобного рода помощь Украине не изменит ситуации на фронте.
"То есть это, как говорила моя бабушка, для поддержки штанов", – отметил он.
Тем не менее, Украина, по словам Шевченко, продолжает требовать вооружение у Запада, и выглядит сегодня как зарвавшийся игрок в казино, который продолжает проигрывать, но не перестает повышать ставки в надежде на удачу, но это не приведет к победе.
"Вот она (Украина – ред.) эскалировала ситуацию ударами по южной России, по энергетике, по гражданским сугубо складам – ну вот и получила эскалацию на своей территории. В этом отношении мы всегда традиционно достаточно сдержаны, но реагируем адекватно", – заключил эксперт.
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МненияОлег ШевченкоСамолеты F-16УкраинаНовости СВО
 
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