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Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину

Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину

Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T11:14

2026-09-30T11:14

2026-09-30T11:14

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

владимир сальдо

херсонская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что дата для этой атаки выбрана не случайно. 30 сентября исполняется четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. На террористические удары киевского режима ответ будет еще большей сплоченностью русского народа, подчеркнул Сальдо.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю жертвами ударов украинских БПЛА стали 315 мирных жителей, из них 41 человек погиб.Также сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУДве девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской областиБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, херсонская область, новости сво, новости