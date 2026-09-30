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Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину
Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину
Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:14
2026-09-30T11:14
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что дата для этой атаки выбрана не случайно. 30 сентября исполняется четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. На террористические удары киевского режима ответ будет еще большей сплоченностью русского народа, подчеркнул Сальдо.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю жертвами ударов украинских БПЛА стали 315 мирных жителей, из них 41 человек погиб.Также сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУДве девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской областиБьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, херсонская область, новости сво, новости
Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину

При ночной атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали десять мирных жителей

11:14 30.09.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСУдар ВСУ по Херсонской области
Удар ВСУ по Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Расчеты ПВО и мобильные группы сделали все возможное, чтобы защитить людей, однако полностью избежать последствий не удалось. Десять мирных жителей обратились за медицинской помощью. Есть повреждения гражданских объектов", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Он отметил, что дата для этой атаки выбрана не случайно. 30 сентября исполняется четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. На террористические удары киевского режима ответ будет еще большей сплоченностью русского народа, подчеркнул Сальдо.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю жертвами ударов украинских БПЛА стали 315 мирных жителей, из них 41 человек погиб.
Также сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.
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Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
 
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Владимир СальдоХерсонская областьНовости СВОНовости
 
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