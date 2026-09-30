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День воссоединения с Россией: жители новых регионов принимают поздравления

День воссоединения с Россией: жители новых регионов принимают поздравления - РИА Новости Крым, 30.09.2026

День воссоединения с Россией: жители новых регионов принимают поздравления

Жители новых регионов принимают поздравления с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T13:15

2026-09-30T13:15

2026-09-30T13:15

день воссоединения с россией

новые регионы россии

марат хуснуллин

леонид пасечник

денис пушилин

владимир сальдо

евгений балицкий

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Жители новых регионов принимают поздравления с Днем воссоединения с Россией.Как отметил в ходе первого заседания Госдумы нового созыва спикер Вячеслав Володин, сегодняшний день особый для России. Володин также поздравил тех, кто впервые избрался в Госдуму от новых регионов. "Это очень ответственно", - подчеркнул он.В свою очередь, как отметил в своем поздравлении зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, четыре года назад по итогам референдумов жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выбрали путь развития вместе с великой страной.Он отметил, что цель правительства – довести уровень жизни в них до среднероссийского. Это задача, которую поставил президент.Поздравили земляков также главы Донбасса и Новороссии.Как подчеркнул в своем поздравлении глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушили, жители региона прошли долгий и трудный путь от референдума 11 мая 2014 года до подписания в Георгиевском зале Кремля договора о вхождении ДНР в состав Российской Федерации в 2022 году.Он напомнил, что прямо сейчас на полях близ Славянска, Краматорска, Орехова разворачивается решающая битва за Донбасс, – битва за будущее."И мы непременно победим – отвоюем нашу землю всю до последнего метра, вместе сделаем нашу республику процветающей и комфортной", - заверил Пушилин.С исторической датой сограждан поздравил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. В основе любых перемен – люди, отметил он. Мужественные, целеустремленные, со стальной выдержкой, характером и добрым сердцем. Пасечник поблагодарил жителей республики за честный труд, за терпение и за верность родной земле.Херсонщина за четыре года при поддержке всей великой страны прошла огромный путь, написал в своем поздравлении губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Было много тяжелых испытаний, но еще больше труда, стойкости и веры людей в свою землю, подчеркнул он."Сегодня особенно хочется сказать спасибо каждому, кто живет здесь, работает, растит детей, помогает другим и каждый день делает область сильнее", - говорится в поздравлении.Обращаясь к жителям Запорожской области, губернатор Евгений Балицкий подчеркнул, что сегодня регион переживает непростой период: противник, движимый ненавистью, до сих пор пытается дестабилизировать мирную жизнь.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФМатвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФБолее 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день воссоединения с россией, новые регионы россии, марат хуснуллин, леонид пасечник, денис пушилин, владимир сальдо, евгений балицкий, россия