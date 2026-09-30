Рейтинг@Mail.ru
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/defitsit-moschnosti-v-energosisteme-kryma-sokhranyaetsya-1159815718.html
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T08:15
2026-09-30T08:15
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
крым
электричество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963372_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a617183d62929361c9b4a07f2b22476a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят исходя из оперативной ситуации. В населенные пункты республики электроэнергию подают в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и ведутся круглосуточно.Утром во вторник в Севастополе ограничили электроснабжение, свет отключали по графику "2 через 6". Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме, сообщили в правительстве города. Также сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_86ca5199c0f842cf58936e616fa7d2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, крым, электричество
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется

Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности

08:15 30.09.2026
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят исходя из оперативной ситуации. В населенные пункты республики электроэнергию подают в зависимости от возможностей электрической сети.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются и ведутся круглосуточно.
Утром во вторник в Севастополе ограничили электроснабжение, свет отключали по графику "2 через 6". Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме, сообщили в правительстве города. Также сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаНовости КрымаКрымЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР
08:47Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
08:40За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
08:36Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ
08:23На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
08:15Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
08:06"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС
07:52Кому нельзя делать прививку от гриппа
07:43Матвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФ
07:33Новости Крыма - главное на утро 30 сентября
07:17Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского
07:02В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере
06:39Киев в огне - в городе пожары и повреждена инфраструктура
06:28Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме
06:05Когда в Крыму начнется осенняя посевная
00:01Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:32Спасение туристов из пещеры в Крыму и крушение ракетоносца Ту-95: главное за день
23:20В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве
23:02Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра
Лента новостейМолния