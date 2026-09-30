https://crimea.ria.ru/20260930/defitsit-moschnosti-v-energosisteme-kryma-sokhranyaetsya-1159815718.html

Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется

Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется

На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:15

2026-09-30T08:15

2026-09-30T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят исходя из оперативной ситуации. В населенные пункты республики электроэнергию подают в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и ведутся круглосуточно.Утром во вторник в Севастополе ограничили электроснабжение, свет отключали по графику "2 через 6". Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме, сообщили в правительстве города. Также сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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