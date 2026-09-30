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Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
Заявление польского премьера Дональда Труска о нарастающих угрозах для Польши из-за ударов ВС РФ у ее границ по объектам на Украине с большой долей вероятности... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:48
2026-09-30T19:48
2026-09-30T19:48
мнения
олег шевченко
дональд туск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Заявление польского премьера Дональда Труска о нарастающих угрозах для Польши из-за ударов ВС РФ у ее границ по объектам на Украине с большой долей вероятности является подготовкой общественного мнения к необходимости создать для Варшавы буферную зону за счет фактической оккупации польскими войсками. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Накануне премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польшу ждут очень сложные недели и месяцы из-за ударов ВС РФ по территории Украины, учитывая, что происходят эти "действия России против Украины все ближе к нашей (польской – ред.) границе". Ранее он уже анонсировал "серьезное испытание для Польши", армии которой все чаще приходится реагировать на происходящее на Украине.По словам Шевченко, с одной стороны, сама по себе реакция вооруженных сил Польши на угрозы у ее границ вполне нормальное явление."Мы не бьем по польской территории, но любой удар вблизи нее по украинским военным объектам очень сильно нервирует польских военных и не дает им спокойно отдыхать в подземных бункерах... Летит какая-то "бандура" на сверхреактивной скорости и приближается к границе – любой нормальный военный начинает нервничать, поднимать в воздух самолеты, будировать ЗРК. Это очевидная ситуация, нормальная для любой страны", – прокомментировал Шевченко.С другой стороны, заявление Туска об ударах ВС РФ, которые все ближе и ближе к польским границам и о том, как опасность из-за этого якобы нарастает, наводит на мысль, не готовится ли таким образом общественное мнение к идее о необходимости создания некой буферной зоны на территории Украины силами Польши, чтобы отодвинуть опасность от ее границ, добавил эксперт.И, по его мнению, заявление польского премьера – это еще один кирпичик в пользу теории, согласно которой поляки готовятся к оккупации Западной Украины военными методами."То есть поляки готовятся. Венгры, думаю, тоже их поддержат с Прикарпатьем – наверняка. Поддержит Румыния с территорией нынешнего Измаила, чтобы контролировать практически все течение Дуная – это давняя мечта Румынии. В корпорации с Молдовой этой создаст идею Великой Румынии", – считает Шевченко.Все идет именно в этом направлении потому, что с точки зрения этих европейских держав Украина является государством-смертником, сказал эксперт. Таким образом заявление Туска о том, что российская опасность приближается – это дополнительный аргумент за то, что надо срочно что-то с этим делать и обезопасить польское государство."Просто "для безопасности Польши" отрежут пару десятков тысяч квадратных километров территории, которые поляки уверены, что это исконно польская территория. Вот это ключевой момент", – добавил эксперт.В этой ситуации единственным гарантом целостности Украины, как это ни покажется кому-то странным, является Россия, подчеркнул Шевченко.Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
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мнения, олег шевченко, дональд туск, польша, украина
Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
Варшава готовит поляков к идее о необходимости создания буферной зоны на Украине - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым
. Заявление польского премьера Дональда Труска о нарастающих угрозах для Польши из-за ударов ВС РФ у ее границ по объектам на Украине с большой долей вероятности является подготовкой общественного мнения к необходимости создать для Варшавы буферную зону за счет фактической оккупации польскими войсками. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.
Накануне премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польшу ждут очень сложные недели и месяцы из-за ударов ВС РФ по территории Украины, учитывая, что происходят эти "действия России против Украины все ближе к нашей (польской – ред.) границе". Ранее он уже анонсировал "серьезное испытание для Польши", армии которой все чаще приходится реагировать на происходящее на Украине.
По словам Шевченко, с одной стороны, сама по себе реакция вооруженных сил Польши на угрозы у ее границ вполне нормальное явление.
"Мы не бьем по польской территории, но любой удар вблизи нее по украинским военным объектам очень сильно нервирует польских военных и не дает им спокойно отдыхать в подземных бункерах... Летит какая-то "бандура" на сверхреактивной скорости и приближается к границе – любой нормальный военный начинает нервничать, поднимать в воздух самолеты, будировать ЗРК. Это очевидная ситуация, нормальная для любой страны", – прокомментировал Шевченко.
С другой стороны, заявление Туска об ударах ВС РФ, которые все ближе и ближе к польским границам и о том, как опасность из-за этого якобы нарастает, наводит на мысль, не готовится ли таким образом общественное мнение к идее о необходимости создания некой буферной зоны на территории Украины силами Польши, чтобы отодвинуть опасность от ее границ, добавил эксперт.
"А как это можно сделать? Можно ввести польские войска на территорию западной Украины и создать некую буферную зону, в которой до границы непосредственно Польши еще есть расстояние, а польские войска контролируют, например, Львов, или Прикарпатье, или Закарпатье. То есть некое создать предполье перед своими границами", – сказал Шевченко.
И, по его мнению, заявление польского премьера – это еще один кирпичик в пользу теории, согласно которой поляки готовятся к оккупации Западной Украины военными методами.
"То есть поляки готовятся. Венгры, думаю, тоже их поддержат с Прикарпатьем – наверняка. Поддержит Румыния с территорией нынешнего Измаила, чтобы контролировать практически все течение Дуная – это давняя мечта Румынии. В корпорации с Молдовой этой создаст идею Великой Румынии", – считает Шевченко.
Все идет именно в этом направлении потому, что с точки зрения этих европейских держав Украина является государством-смертником, сказал эксперт. Таким образом заявление Туска о том, что российская опасность приближается – это дополнительный аргумент за то, что надо срочно что-то с этим делать и обезопасить польское государство.
"Просто "для безопасности Польши" отрежут пару десятков тысяч квадратных километров территории, которые поляки уверены, что это исконно польская территория. Вот это ключевой момент", – добавил эксперт.
В этой ситуации единственным гарантом целостности Украины, как это ни покажется кому-то странным, является Россия, подчеркнул Шевченко.
"Почему? Потому что Россия заявила, что появление любых иностранных войск на территории Польши – и они становятся законной целью. И единственное, что мешает Украину раздербанить на отдельные кусочки, произвести ее раздел – это твердая позиция Российской Федерации", – заключил эксперт.
Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил
, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения.
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