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Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ

Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ

Заявление польского премьера Дональда Труска о нарастающих угрозах для Польши из-за ударов ВС РФ у ее границ по объектам на Украине с большой долей вероятности... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T19:48

2026-09-30T19:48

2026-09-30T19:48

мнения

олег шевченко

дональд туск

польша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Заявление польского премьера Дональда Труска о нарастающих угрозах для Польши из-за ударов ВС РФ у ее границ по объектам на Украине с большой долей вероятности является подготовкой общественного мнения к необходимости создать для Варшавы буферную зону за счет фактической оккупации польскими войсками. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Накануне премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польшу ждут очень сложные недели и месяцы из-за ударов ВС РФ по территории Украины, учитывая, что происходят эти "действия России против Украины все ближе к нашей (польской – ред.) границе". Ранее он уже анонсировал "серьезное испытание для Польши", армии которой все чаще приходится реагировать на происходящее на Украине.По словам Шевченко, с одной стороны, сама по себе реакция вооруженных сил Польши на угрозы у ее границ вполне нормальное явление."Мы не бьем по польской территории, но любой удар вблизи нее по украинским военным объектам очень сильно нервирует польских военных и не дает им спокойно отдыхать в подземных бункерах... Летит какая-то "бандура" на сверхреактивной скорости и приближается к границе – любой нормальный военный начинает нервничать, поднимать в воздух самолеты, будировать ЗРК. Это очевидная ситуация, нормальная для любой страны", – прокомментировал Шевченко.С другой стороны, заявление Туска об ударах ВС РФ, которые все ближе и ближе к польским границам и о том, как опасность из-за этого якобы нарастает, наводит на мысль, не готовится ли таким образом общественное мнение к идее о необходимости создания некой буферной зоны на территории Украины силами Польши, чтобы отодвинуть опасность от ее границ, добавил эксперт.И, по его мнению, заявление польского премьера – это еще один кирпичик в пользу теории, согласно которой поляки готовятся к оккупации Западной Украины военными методами."То есть поляки готовятся. Венгры, думаю, тоже их поддержат с Прикарпатьем – наверняка. Поддержит Румыния с территорией нынешнего Измаила, чтобы контролировать практически все течение Дуная – это давняя мечта Румынии. В корпорации с Молдовой этой создаст идею Великой Румынии", – считает Шевченко.Все идет именно в этом направлении потому, что с точки зрения этих европейских держав Украина является государством-смертником, сказал эксперт. Таким образом заявление Туска о том, что российская опасность приближается – это дополнительный аргумент за то, что надо срочно что-то с этим делать и обезопасить польское государство."Просто "для безопасности Польши" отрежут пару десятков тысяч квадратных километров территории, которые поляки уверены, что это исконно польская территория. Вот это ключевой момент", – добавил эксперт.В этой ситуации единственным гарантом целостности Украины, как это ни покажется кому-то странным, является Россия, подчеркнул Шевченко.Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, дональд туск, польша, украина