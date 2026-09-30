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Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
Ялта и два южнобережных поселка в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом информирует ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T09:30
2026-09-30T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом информирует ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба.В настоящий момент сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы, уточнили на предприятии.На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
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РИА Новости Крым
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Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
Ялта и два южнобережных поселка частично обесточены из-за аварии