Рейтинг@Mail.ru
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/chast-yuzhnogo-berega-kryma-obestochena-iz-za-avarii-1159817030.html
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
Ялта и два южнобережных поселка в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом информирует ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T09:30
2026-09-30T09:30
крым
новости крыма
ялта
большая ялта
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1a/1157995106_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f0779ca98db4b7fed6c53cc093233871.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом информирует ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба.В настоящий момент сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы, уточнили на предприятии.На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабженияВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
крым
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1a/1157995106_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_cad2a6b0bf90c80b681f9f6be0326ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, большая ялта, отключение электроэнергии в крыму
Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии

Ялта и два южнобережных поселка частично обесточены из-за аварии

09:30 30.09.2026
 
© Юрий Слюсарь в МАКСВосстановление электроснабжения
Восстановление электроснабжения
© Юрий Слюсарь в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом информирует ялтинская Единая дежурная диспетчерская служба.
"Частично – Ялта, поселки Ливадия, Виноградное", – сказано в сообщении.
В настоящий момент сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы, уточнили на предприятии.
На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Соцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
 
КрымНовости КрымаЯлтаБольшая ЯлтаОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину
11:02В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
10:50В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
10:45Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов
10:32Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов
10:25Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
10:23В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
10:09Запрет на экспорт топлива из России продлен
10:02В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело
09:51Золушка из коммунальной квартиры: ко дню рождения Веры Васильевой
09:42Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции
09:30Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
09:17Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
09:12В Севастополе воздушная тревога
08:57Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР
08:47Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
08:40За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
08:36Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ
08:23На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
08:15Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
Лента новостейМолния