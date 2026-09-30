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Часть Керчи на четыре дня останется без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Часть Керчи на четыре дня останется без газа
Часть Керчи на четыре дня останется без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Часть Керчи на четыре дня останется без газа
Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:49
2026-09-30T15:49
керчь
газ
отключение газа в крыму
газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".Уточняется, что приостановка связана с производством работ по врезке котельной на Буденного. Всего под отключение попадают 23 804 абонента. Полный перечень опубликован в соцсетях предприятия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
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керчь, газ, отключение газа в крыму, газоснабжение
Часть Керчи на четыре дня останется без газа

"Крымгазсети": более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газа

15:49 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".

"Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа c 8 часов 5 октября до 17 часов 8 октября", – сказано в сообщении.

Уточняется, что приостановка связана с производством работ по врезке котельной на Буденного. Всего под отключение попадают 23 804 абонента. Полный перечень опубликован в соцсетях предприятия.
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КерчьГазОтключение газа в КрымуГазоснабжение
 
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