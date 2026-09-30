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Часть Керчи на четыре дня останется без газа
Часть Керчи на четыре дня останется без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Часть Керчи на четыре дня останется без газа
Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:49
2026-09-30T15:49
2026-09-30T15:49
керчь
газ
отключение газа в крыму
газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".Уточняется, что приостановка связана с производством работ по врезке котельной на Буденного. Всего под отключение попадают 23 804 абонента. Полный перечень опубликован в соцсетях предприятия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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керчь, газ, отключение газа в крыму, газоснабжение
Часть Керчи на четыре дня останется без газа
"Крымгазсети": более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газа