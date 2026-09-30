https://crimea.ria.ru/20260930/chast-kerchi-na-chetyre-dnya-ostanetsya-bez-gaza-1159833598.html

Часть Керчи на четыре дня останется без газа

Часть Керчи на четыре дня останется без газа - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Часть Керчи на четыре дня останется без газа

Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T15:49

2026-09-30T15:49

2026-09-30T15:49

керчь

газ

отключение газа в крыму

газоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Более 23 тысяч абонентов в Керчи на четыре дня останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".Уточняется, что приостановка связана с производством работ по врезке котельной на Буденного. Всего под отключение попадают 23 804 абонента. Полный перечень опубликован в соцсетях предприятия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету

керчь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, газ, отключение газа в крыму, газоснабжение