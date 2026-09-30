https://crimea.ria.ru/20260930/bolee-300-millionov-rubley-napravili-na-podderzhku-turizma-v-khersonskoy-oblasti-1159799542.html

Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области

Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области

На поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:47

2026-09-30T08:47

2026-09-30T08:47

херсонская область

новости

туризм

господдержка

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/1b/1156369592_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e649ce8b09da96b500d1b0ca29500b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.За этот период государственную поддержку получили восемь проектов, в том числе по созданию и развитию кемпингов и средств размещения, туристической и пляжной инфраструктуры, а также других объектов для отдыха.В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма. Они охватывают Азово-Черноморское побережье, биосферный заповедник "Аскания-Нова" и другие туристические территории. Также определены точки для развития дорожного сервиса, мест отдыха и питания, ночлега, автокемпингов и парковок.Кроме того, в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа прорабатывается создание круглогодичного морского курорта. Единый институт пространственного планирования РФ разрабатывает архитектурно-градостроительную концепцию будущего курорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионахКрым осенью: топ-3 направлений для путешествийДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, туризм, господдержка