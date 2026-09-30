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Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
На поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T08:47
2026-09-30T08:47
херсонская область
новости
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.За этот период государственную поддержку получили восемь проектов, в том числе по созданию и развитию кемпингов и средств размещения, туристической и пляжной инфраструктуры, а также других объектов для отдыха.В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма. Они охватывают Азово-Черноморское побережье, биосферный заповедник "Аскания-Нова" и другие туристические территории. Также определены точки для развития дорожного сервиса, мест отдыха и питания, ночлега, автокемпингов и парковок.Кроме того, в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа прорабатывается создание круглогодичного морского курорта. Единый институт пространственного планирования РФ разрабатывает архитектурно-градостроительную концепцию будущего курорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионахКрым осенью: топ-3 направлений для путешествийДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, новости, туризм, господдержка
Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области

В Херсонской области на поддержку туристических проектов выделили 305 миллионов рублей

08:47 30.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоХерсонская область
Херсонская область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.
За этот период государственную поддержку получили восемь проектов, в том числе по созданию и развитию кемпингов и средств размещения, туристической и пляжной инфраструктуры, а также других объектов для отдыха.
В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма. Они охватывают Азово-Черноморское побережье, биосферный заповедник "Аскания-Нова" и другие туристические территории. Также определены точки для развития дорожного сервиса, мест отдыха и питания, ночлега, автокемпингов и парковок.
Кроме того, в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа прорабатывается создание круглогодичного морского курорта. Единый институт пространственного планирования РФ разрабатывает архитектурно-градостроительную концепцию будущего курорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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