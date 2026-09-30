Рейтинг@Mail.ru
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/bolee-20-naselennykh-punktov-v-tsentre-kryma-na-den-ostanutsya-bez-sveta--1159817855.html
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:25
2026-09-30T10:25
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
василий грабован
красногвардейский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe5fd3352d4af90c1a4b40f5c0a01cbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, подача электроэнергии будет ограничена в населенные пункты Звездное, Искра, Комаровка, Красные Партизаны, Курганное, Ленинское, Марьяновка (частично), Менделеево, Некрасово, Новоалексеевка, Новозуевка, Новоивановка, Октябрьское, Полтавка, Пятихатка (частично), Рогово, Симоненко, Тимошенко, Трактовое, Удачное, Цветково.Ранее сообщалось, что утром в среду Ялта и два южнобережных поселка остались без света из-за аварии на сетях. Сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяЧасть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУКерчь на три дня останется без газа
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41b794b5f252ec1c8ff691a957598405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, василий грабован, красногвардейский район
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света

Более 20 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма 30 сентября будут без света

10:25 30.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"30 сентября с 12:00 до 18:00 бригады РЭС проводят плановые ремонтные работы", – написал он.
По информации Грабована, подача электроэнергии будет ограничена в населенные пункты Звездное, Искра, Комаровка, Красные Партизаны, Курганное, Ленинское, Марьяновка (частично), Менделеево, Некрасово, Новоалексеевка, Новозуевка, Новоивановка, Октябрьское, Полтавка, Пятихатка (частично), Рогово, Симоненко, Тимошенко, Трактовое, Удачное, Цветково.
Ранее сообщалось, что утром в среду Ялта и два южнобережных поселка остались без света из-за аварии на сетях. Сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Керчь на три дня останется без газа
 
КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуВасилий ГрабованКрасногвардейский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Десять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Херсонщину
11:02В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
10:50В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
10:45Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов
10:32Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов
10:25Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
10:23В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
10:09Запрет на экспорт топлива из России продлен
10:02В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело
09:51Золушка из коммунальной квартиры: ко дню рождения Веры Васильевой
09:42Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции
09:30Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии
09:17Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
09:12В Севастополе воздушная тревога
08:57Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР
08:47Более 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
08:40За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
08:36Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ
08:23На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
08:15Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
Лента новостейМолния