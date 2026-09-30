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Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:25
2026-09-30T10:25
2026-09-30T10:25
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отключение электроэнергии в крыму
василий грабован
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, подача электроэнергии будет ограничена в населенные пункты Звездное, Искра, Комаровка, Красные Партизаны, Курганное, Ленинское, Марьяновка (частично), Менделеево, Некрасово, Новоалексеевка, Новозуевка, Новоивановка, Октябрьское, Полтавка, Пятихатка (частично), Рогово, Симоненко, Тимошенко, Трактовое, Удачное, Цветково.Ранее сообщалось, что утром в среду Ялта и два южнобережных поселка остались без света из-за аварии на сетях. Сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяЧасть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУКерчь на три дня останется без газа
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, василий грабован, красногвардейский район
Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без света
Более 20 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма 30 сентября будут без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, 21 населенный пункт Красногвардейского района Крыма останется без света в связи с проведением ремонтных работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"30 сентября с 12:00 до 18:00 бригады РЭС проводят плановые ремонтные работы", – написал он.
По информации Грабована, подача электроэнергии будет ограничена в населенные пункты Звездное, Искра, Комаровка, Красные Партизаны, Курганное, Ленинское, Марьяновка (частично), Менделеево, Некрасово, Новоалексеевка, Новозуевка, Новоивановка, Октябрьское, Полтавка, Пятихатка (частично), Рогово, Симоненко, Тимошенко, Трактовое, Удачное, Цветково.
Ранее сообщалось, что утром в среду Ялта и два южнобережных поселка остались без света
из-за аварии на сетях. Сотрудники "Крымэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.
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