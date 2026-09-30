https://crimea.ria.ru/20260930/326-tysyach-gektarov-krymskikh-poley-zaseyut-ozimoy-pshenitsey-1159826037.html
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей - РИА Новости Крым, 30.09.2026
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей
Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:25
2026-09-30T12:25
2026-09-30T12:25
сергей аксенов
крым
новости крыма
сельское хозяйство
посевная кампания
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/1a/1127203928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f758853e8e2c539ceb63cbe9a512937f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, более 172,1 тысяч гектаров планируют засеять ячменем, 15,6 тысяч – кориандром, 13,1 тысяч – рапсом и 3,6 тысяч – рожью.Сейчас сельхозпредприятия обеспечивают необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании. Имеющийся парк специализированной техники позволяет обеспечить выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ в полном объеме, подчеркнул глава республики.В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, заявлял ранее глава Минсельхоза республики Денис Кратюк. При этом, по его словам, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая условия прошлогодней засухи и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в КрымуКто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/1a/1127203928_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0eed0b036676bb25a768c1512a630ee7.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, сельское хозяйство, посевная кампания
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей
Аграрии Крыма приступили к севу озимых – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Под урожай 2027 года в Республике Крым планируется посев озимых зерновых на площади 502,1 тысяч га, в том числе 326,3 тысяч га пшеницы, из которых 900 га – твердых сортов", – написал Аксенов в своем канале в МАКС со ссылкой на данные республиканского минсельхоза.
Кроме того, более 172,1 тысяч гектаров планируют засеять ячменем, 15,6 тысяч – кориандром, 13,1 тысяч – рапсом и 3,6 тысяч – рожью.
Сейчас сельхозпредприятия обеспечивают необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании. Имеющийся парк специализированной техники позволяет обеспечить выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ в полном объеме, подчеркнул глава республики.
В Крыму намерены отказаться
от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, заявлял ранее глава Минсельхоза республики Денис Кратюк. При этом, по его словам, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая условия прошлогодней засухи и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: