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326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей - РИА Новости Крым, 30.09.2026
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей
Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:25
2026-09-30T12:25
сергей аксенов
крым
новости крыма
сельское хозяйство
посевная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, более 172,1 тысяч гектаров планируют засеять ячменем, 15,6 тысяч – кориандром, 13,1 тысяч – рапсом и 3,6 тысяч – рожью.Сейчас сельхозпредприятия обеспечивают необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании. Имеющийся парк специализированной техники позволяет обеспечить выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ в полном объеме, подчеркнул глава республики.В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, заявлял ранее глава Минсельхоза республики Денис Кратюк. При этом, по его словам, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая условия прошлогодней засухи и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в КрымуКто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок
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4.7
96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, сельское хозяйство, посевная кампания
326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей

Аграрии Крыма приступили к севу озимых – Аксенов

12:25 30.09.2026
 
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым В Крыму приступили к сезонной подкормке озимых культур
В Крыму приступили к сезонной подкормке озимых культур
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Под урожай 2027 года в Республике Крым планируется посев озимых зерновых на площади 502,1 тысяч га, в том числе 326,3 тысяч га пшеницы, из которых 900 га – твердых сортов", – написал Аксенов в своем канале в МАКС со ссылкой на данные республиканского минсельхоза.
Кроме того, более 172,1 тысяч гектаров планируют засеять ячменем, 15,6 тысяч – кориандром, 13,1 тысяч – рапсом и 3,6 тысяч – рожью.
Сейчас сельхозпредприятия обеспечивают необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании. Имеющийся парк специализированной техники позволяет обеспечить выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ в полном объеме, подчеркнул глава республики.
В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, заявлял ранее глава Минсельхоза республики Денис Кратюк. При этом, по его словам, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая условия прошлогодней засухи и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.
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