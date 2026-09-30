https://crimea.ria.ru/20260930/326-tysyach-gektarov-krymskikh-poley-zaseyut-ozimoy-pshenitsey-1159826037.html

326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей

326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей - РИА Новости Крым, 30.09.2026

326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницей

Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T12:25

2026-09-30T12:25

2026-09-30T12:25

сергей аксенов

крым

новости крыма

сельское хозяйство

посевная кампания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма приступили к севу озимых культур и планируют засеять поля пшеницей на площади более 326 тысяч гектаров. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, более 172,1 тысяч гектаров планируют засеять ячменем, 15,6 тысяч – кориандром, 13,1 тысяч – рапсом и 3,6 тысяч – рожью.Сейчас сельхозпредприятия обеспечивают необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании. Имеющийся парк специализированной техники позволяет обеспечить выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ в полном объеме, подчеркнул глава республики.В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, заявлял ранее глава Минсельхоза республики Денис Кратюк. При этом, по его словам, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая условия прошлогодней засухи и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в КрымуКто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, сельское хозяйство, посевная кампания