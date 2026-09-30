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14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем
14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем - РИА Новости Крым, 30.09.2026
14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем
В Ярославской области предъявили обвинение директору предприятия по производству пиротехнической продукции, где 28 сентября произошел крупный пожар. Число... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T16:23
2026-09-30T16:23
ярославская область
происшествия
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Ярославской области предъявили обвинение директору предприятия по производству пиротехнической продукции, где 28 сентября произошел крупный пожар. Число погибших в результате происшествия выросло до 14 человек. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем канале в МАКС.Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в вечером 28 сентября. Изначально было известно о пяти погибших. Позже губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек. В Переславль-Залесском округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили 30 сентября днем траура.По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, одна женщина пострадала, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Гендиректор предприятия задержан, ему предъявлено обвинение. По местам жительства мужчины и нахождения организации проходят обыски, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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ярославская область, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем

В Ярославской области задержан гендиректор после смертельного пожара на складе пиротехники

16:23 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Ярославской области предъявили обвинение директору предприятия по производству пиротехнической продукции, где 28 сентября произошел крупный пожар. Число погибших в результате происшествия выросло до 14 человек. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем канале в МАКС.
Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в вечером 28 сентября. Изначально было известно о пяти погибших. Позже губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек. В Переславль-Залесском округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили 30 сентября днем траура.
"49-летнему генеральному директору предприятия по производству пиротехнической продукции предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ)", – рассказали в Следкоме РФ.
По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, одна женщина пострадала, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Гендиректор предприятия задержан, ему предъявлено обвинение. По местам жительства мужчины и нахождения организации проходят обыски, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
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Ярославская областьПроисшествияПожарСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиУголовный кодекс
 
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