https://crimea.ria.ru/20260930/14-pogibshikh-posle-pozhara-zaderzhan-gendirektor-predpriyatiya-pod-yaroslavlem-1159835772.html

14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем

14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем - РИА Новости Крым, 30.09.2026

14 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем

В Ярославской области предъявили обвинение директору предприятия по производству пиротехнической продукции, где 28 сентября произошел крупный пожар. Число... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T16:23

2026-09-30T16:23

2026-09-30T16:23

ярославская область

происшествия

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Ярославской области предъявили обвинение директору предприятия по производству пиротехнической продукции, где 28 сентября произошел крупный пожар. Число погибших в результате происшествия выросло до 14 человек. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем канале в МАКС.Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в вечером 28 сентября. Изначально было известно о пяти погибших. Позже губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек. В Переславль-Залесском округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили 30 сентября днем траура.По данным следствия, в результате пожара погибли 14 человек, одна женщина пострадала, ей оказывается необходимая медицинская помощь.Гендиректор предприятия задержан, ему предъявлено обвинение. По местам жительства мужчины и нахождения организации проходят обыски, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс