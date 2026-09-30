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123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду - РИА Новости Крым, 30.09.2026
123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
123 украинских беспилотника уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T20:13
2026-09-30T20:13
2026-09-30T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 123 украинских беспилотника уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По факту атаки возбуждено у головное дело о теракте. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
Над регионами России и Черным морем за день сбили 123 беспилотника ВСУ
20:13 30.09.2026 (обновлено: 20:17 30.09.2026)