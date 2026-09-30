https://crimea.ria.ru/20260930/123-bespilotnika-vsu-pytalis-atakovat-rossiyu-v-sredu-1159842090.html

123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду

123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду - РИА Новости Крым, 30.09.2026

123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду

123 украинских беспилотника уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T20:13

2026-09-30T20:13

2026-09-30T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 123 украинских беспилотника уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По факту атаки возбуждено у головное дело о теракте. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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