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"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины - РИА Новости Крым, 29.09.2026
"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T20:40
2026-09-29T20:40
2026-09-29T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Президент России Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для РФ, заявлял ранее глава Казахстана. По его словам, именно Владимир Путин сыграл ключевую роль в укреплении статуса России как великой державы.29 сентября казахстанский лидер находится с официальным визитом в Германии, где провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в ГосдумуПутин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и КазахстанаВ Казахстане вступила в силу новая конституция
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новости, касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), россия, украина
"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по урегулированию на Украине