https://crimea.ria.ru/20260929/vzaimnoe-priznanie-rossiya-i-kndr-podpisali-soglashenie-ob-obrazovanii-1159809535.html

Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании

Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании

Россия и Корейская народная демократическая Республика заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T21:08

2026-09-29T21:08

2026-09-29T21:08

новости

россия

кндр (северная корея)

образование в россии

сотрудничество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/1f/1141493194_0:72:1700:1028_1920x0_80_0_0_9f889a3b84433f9464d4cc3b9642c141.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия и Корейская народная демократическая Республика заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во вторник в Министерстве науки и высшего образования РФ, документ подписан на форуме ректоров российских и корейских университетов.Кроме того, в ходе мероприятия заключены межвузовские соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена, Новосибирским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена."Третий Форум ректоров российских и корейских университетов состоится в следующем году в России", – уточняется в сообщении.Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заявлял ранее президент Вьетнама То Лам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух странМинобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничествеКим Чен Ын переизбран на пост главы КНДР

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, кндр (северная корея), образование в россии, сотрудничество