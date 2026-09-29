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Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании
Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании
Россия и Корейская народная демократическая Республика заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T21:08
2026-09-29T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия и Корейская народная демократическая Республика заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во вторник в Министерстве науки и высшего образования РФ, документ подписан на форуме ректоров российских и корейских университетов.Кроме того, в ходе мероприятия заключены межвузовские соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена, Новосибирским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена."Третий Форум ректоров российских и корейских университетов состоится в следующем году в России", – уточняется в сообщении.Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заявлял ранее президент Вьетнама То Лам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с лидером Вьетнама перспективы сотрудничества двух странМинобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничествеКим Чен Ын переизбран на пост главы КНДР
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новости, россия, кндр (северная корея), образование в россии, сотрудничество
Взаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании
Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия и Корейская народная демократическая Республика заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Как сообщили во вторник в Министерстве науки и высшего образования РФ, документ подписан на форуме ректоров российских и корейских университетов.
"Развитию академической мобильности будет способствовать подписанное в рамках Форума межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", – сообщается в канале Минобрнауки РФ в МАКС.
Кроме того, в ходе мероприятия заключены межвузовские соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена, Новосибирским государственным университетом и Университетом имени Ким Ир Сена.
"Третий Форум ректоров российских и корейских университетов состоится в следующем году в России", – уточняется в сообщении.
Вьетнам выступает за дальнейшее укрепление роли России
в современной системе международных отношений, а также надеется на расширение совместных инициатив в высокотехнологичных сферах, заявлял ранее президент Вьетнама То Лам.
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