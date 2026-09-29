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Вывоз наличных рублей из России ограничили - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Вывоз наличных рублей из России ограничили
Вывоз наличных рублей из России ограничили - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Вывоз наличных рублей из России ограничили
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T14:05
2026-09-29T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.В документе также прописаны исключения, когда вывоз наличных в рублях возможен. Например, при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Но при этом нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.При попытке обойти ограничения у физлиц будет изъята часть средств, превышающая лимит, а у юрлиц – вся сумма.Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 29 сентября.Ранее глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллиназаявила, что в России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не Россия подорвала роль доллара в мире – ЛавровВласти заявили о стабилизации инфляции в РоссииЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
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новости, россия, закон и право, деньги
Вывоз наличных рублей из России ограничили

Физлицам запретили вывозить из России наличные свыше миллиона рублей

14:05 29.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты РФ физическими лицами в сумме, превышающей 1 миллион рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы", – говорится в тексте указа.
В документе также прописаны исключения, когда вывоз наличных в рублях возможен. Например, при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Но при этом нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.
При попытке обойти ограничения у физлиц будет изъята часть средств, превышающая лимит, а у юрлиц – вся сумма.
Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 29 сентября.
Ранее глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллиназаявила, что в России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью.
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