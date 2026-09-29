https://crimea.ria.ru/20260929/vyvoz-nalichnykh-rubley-iz-rossii-ogranichili-1159793856.html

Вывоз наличных рублей из России ограничили

Вывоз наличных рублей из России ограничили - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Вывоз наличных рублей из России ограничили

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T14:05

2026-09-29T14:05

2026-09-29T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.В документе также прописаны исключения, когда вывоз наличных в рублях возможен. Например, при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Но при этом нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.При попытке обойти ограничения у физлиц будет изъята часть средств, превышающая лимит, а у юрлиц – вся сумма.Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 29 сентября.Ранее глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллиназаявила, что в России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не Россия подорвала роль доллара в мире – ЛавровВласти заявили о стабилизации инфляции в РоссииЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, россия, закон и право, деньги