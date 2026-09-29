https://crimea.ria.ru/20260929/vsu-snova-atakovali-zheleznuyu-dorogu-ostanovleny-poezda-v-bryanskoy-oblasti-1159786607.html

ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области

ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.09.2026

ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области

Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:31

2026-09-29T12:31

2026-09-29T12:31

железная дорога

брянская область

егор ковальчук

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Пострадавших в результате ЧП нет. Ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам, добавил губернатор.Накануне в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, брянская область, егор ковальчук, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу