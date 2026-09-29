Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/vsu-snova-atakovali-zheleznuyu-dorogu-ostanovleny-poezda-v-bryanskoy-oblasti-1159786607.html
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.09.2026
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:31
2026-09-29T12:31
железная дорога
брянская область
егор ковальчук
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111465/57/1114655782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_190df6e931a3885467cbd01cad6513f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Пострадавших в результате ЧП нет. Ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам, добавил губернатор.Накануне в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111465/57/1114655782_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ae841e37fa98d0b5a42907cbb60186d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
железная дорога, брянская область, егор ковальчук, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области

ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области – движение поездов остановлено

12:31 29.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области
Железнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
"Очередная атака врага по железной дороге. На перегоне Тросна – Ржаница ночью были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда Смоленск – Брянск. Движение на участке дороги остановлено", – написал Ковальчук в своем канале в МАКС.
Пострадавших в результате ЧП нет. Ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам, добавил губернатор.
Накануне в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Железная дорогаБрянская областьЕгор КовальчукНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
12:41Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
12:31ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
12:20"Крым – самая красивая часть России": к 90-летию Сильвио Берлускони
12:14Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
12:05Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку
11:56Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
11:45Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году
11:33Краснодарский край накроет ливнями с градом
11:21Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд
11:08В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные
10:54Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС
10:45В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленности
10:20Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
10:00Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта
09:53Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6"
09:31Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву
09:19На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
09:10В части Севастополя отключили свет
09:04Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным
Лента новостейМолния