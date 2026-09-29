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ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.09.2026
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:31
2026-09-29T12:31
2026-09-29T12:31
железная дорога
брянская область
егор ковальчук
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области приостановили после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Пострадавших в результате ЧП нет. Ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам, добавил губернатор.Накануне в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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железная дорога, брянская область, егор ковальчук, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области – движение поездов остановлено