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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:03
2026-09-29T19:03
2026-09-29T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога
19:03 29.09.2026 (обновлено: 19:19 29.09.2026)