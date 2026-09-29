Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1159723035.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:03
2026-09-29T19:19
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695553_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_5e166e8f53d1c0d5884614acf704543f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695553_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_df6e7dec05b8ddceeb4b1436892f9f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога

19:03 29.09.2026 (обновлено: 19:19 29.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше
20:40"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
20:3221 украинский беспилотник ликвидировали над регионами России
20:21В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
20:15Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника
20:11В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
19:51В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября
19:45В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
19:23Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:22Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму
19:09Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем
19:03Воздушная тревога объявлена в Севастополе
18:52Украина побила антирекорд по размеру госдолга
18:43Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
18:40Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места
18:22В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
18:05Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО
17:55Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
17:48Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин
17:39Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
Лента новостейМолния