https://crimea.ria.ru/20260929/vozdushnaya-opasnost-v-krymu--lyudey-prizvali-zanyat-bezopasnye-mesta-1159806825.html

Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места

Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места

В Республике Крым действует беспилотная опасность. Людей призывают соблюдать меры личной безопасности. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T18:40

2026-09-29T18:40

2026-09-29T18:50

новости крыма

срочные новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159740761_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_b08006b2027d35821808062bd6c2bbad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Республике Крым действует беспилотная опасность. Людей призывают соблюдать меры личной безопасности. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.В Единой дежурной диспетчерской службе также призвали организовано покинуть открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.В экстренной ситуации необходимо звонить по круглосуточным телефонам ЕДДС Ялты +7 978 90 14 112, +7 3654 23 93 83 или через единый номер 112, подчеркнули в диспетчерской службе.В ночь на вторник над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, сбили 129 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)