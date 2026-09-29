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Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места
Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места
В Республике Крым действует беспилотная опасность. Людей призывают соблюдать меры личной безопасности. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T18:40
2026-09-29T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Республике Крым действует беспилотная опасность. Людей призывают соблюдать меры личной безопасности. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.В Единой дежурной диспетчерской службе также призвали организовано покинуть открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.В экстренной ситуации необходимо звонить по круглосуточным телефонам ЕДДС Ялты +7 978 90 14 112, +7 3654 23 93 83 или через единый номер 112, подчеркнули в диспетчерской службе.В ночь на вторник над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, сбили 129 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Воздушная опасность в Крыму – людей призвали занять безопасные места

Воздушная опасность объявлена в Крыму – людей призвали занять безопасные места

18:40 29.09.2026 (обновлено: 18:50 29.09.2026)
 
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКСМаяк в Ялте
Маяк в Ялте
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Республике Крым действует беспилотная опасность. Людей призывают соблюдать меры личной безопасности. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.
"Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Уделяйте внимание пожилым людям и несовершеннолетним! Следите за информацией из официальных источников", – говорится в сообщении.
В Единой дежурной диспетчерской службе также призвали организовано покинуть открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.
В экстренной ситуации необходимо звонить по круглосуточным телефонам ЕДДС Ялты +7 978 90 14 112, +7 3654 23 93 83 или через единый номер 112, подчеркнули в диспетчерской службе.
В ночь на вторник над регионами России, в том числе над Крымом, а также над Черным морем, сбили 129 украинских беспилотников.
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