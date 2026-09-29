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Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T08:49
2026-09-29T08:49
мошенничество
россия
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киберпреступность
цифровая безопасность
бензин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Для убедительности на сайте опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу, добавили в полиции.Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов правоохранители рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает приложение, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мошенничество, россия, кибербезопасность, киберпреступность, цифровая безопасность, бензин, новости
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу

В России мошенники распространяют вирусы под видом бонусов на заправку

08:49 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарень с телефоном
Парень с телефоном - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На фишинговом сайте, который по своему дизайну имитирует бренд крупной нефтегазовой компании России, пользователям предлагают загрузить якобы официальное приложение за бонусные баллы. Злоумышленники обещают удобный сервис: карту АЗС по всей стране, данные о доступности топлива и возможность получения скидок", - говорится в сообщении.
Для убедительности на сайте опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу, добавили в полиции.
Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов правоохранители рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает приложение, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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