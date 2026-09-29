https://crimea.ria.ru/20260929/virus-vmesto-bonusnoy-karty-na-benzin-moshenniki-pridumali-novuyu-aferu-1159768602.html

Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу

Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу

В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T08:49

2026-09-29T08:49

2026-09-29T08:49

мошенничество

россия

кибербезопасность

киберпреступность

цифровая безопасность

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Для убедительности на сайте опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу, добавили в полиции.Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов правоохранители рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает приложение, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, кибербезопасность, киберпреступность, цифровая безопасность, бензин, новости