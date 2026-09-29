https://crimea.ria.ru/20260929/virus-vmesto-bonusnoy-karty-na-benzin-moshenniki-pridumali-novuyu-aferu-1159768602.html
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T08:49
2026-09-29T08:49
2026-09-29T08:49
мошенничество
россия
кибербезопасность
киберпреступность
цифровая безопасность
бензин
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/01/1121299336_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_32ec799297522c6e87a49b71ea2decdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Для убедительности на сайте опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу, добавили в полиции.Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов правоохранители рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает приложение, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/01/1121299336_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3509b99e5b73b828b994c4a1637adc81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, кибербезопасность, киберпреступность, цифровая безопасность, бензин, новости
Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
В России мошенники распространяют вирусы под видом бонусов на заправку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В России мошенники начали распространять вредоносные файлы под видом бонусных баллов на заправку топлива. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На фишинговом сайте, который по своему дизайну имитирует бренд крупной нефтегазовой компании России, пользователям предлагают загрузить якобы официальное приложение за бонусные баллы. Злоумышленники обещают удобный сервис: карту АЗС по всей стране, данные о доступности топлива и возможность получения скидок", - говорится в сообщении.
Для убедительности на сайте опубликованы поддельные отзывы автомобилистов, загрузивших программу, добавили в полиции.
Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов правоохранители рекомендуют не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает приложение, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.