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Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа
Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа
В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:34
2026-09-29T13:34
2026-09-29T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.По словам специалиста, уже было два транша вакцин. Все медицинские организации на сегодняшний день обеспечены вакцинами как для иммунизации детей, так и взрослых."Кампания в разгаре, мы планируем большую часть иммунизировать в октябре. Но эпидемическая ситуация, как правило, позволяет проводить вакцинацию еще и в ноябре, до начала эпидемического сезона. Но важно, что после прививки иммунитет вырабатывается не сразу, в среднем на это необходимо две недели, у некоторых этот период может удлиняться до четырех недель", - уточнила Гудзь, порекомендовав не затягивать с прививкой, и сделать ее в октябре.При этом темпы вакцинации специалист назвала высокими.В свою очередь, как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Крыма, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, для выработки так называемого коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа около 60 процентов населения региона.Специалист также напомнил, что есть категории населения, которые обязательно прививаются от гриппа. В это число входят медработники, работники социальных служб, правоохранительные органы, школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений, представители общепита, которые связаны с производством продуктов питания, "в общем, это те категории людей, которые в силу своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и работают в организованных коллективах", добавил он.В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаПередаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
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вакцинация, вакансии в крыму, грипп, виктория гудзь, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма
Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа
В Крыму прививку от гриппа сделали уже более 200 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
"В сентябре стартовала вакцинальная кампания, уже привито более 200 тысяч человек. <...> Штаммы, которые входят в вакцину, полностью обновлены. На сегодняшний день у нас для детей используется четырехвалентная вакцина и трехвалентная вакцина", - сказала она.
По словам специалиста, уже было два транша вакцин. Все медицинские организации на сегодняшний день обеспечены вакцинами как для иммунизации детей, так и взрослых.
"Кампания в разгаре, мы планируем большую часть иммунизировать в октябре. Но эпидемическая ситуация, как правило, позволяет проводить вакцинацию еще и в ноябре, до начала эпидемического сезона. Но важно, что после прививки иммунитет вырабатывается не сразу, в среднем на это необходимо две недели, у некоторых этот период может удлиняться до четырех недель", - уточнила Гудзь, порекомендовав не затягивать с прививкой, и сделать ее в октябре.
При этом темпы вакцинации специалист назвала высокими.
В свою очередь, как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Крыма, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, для выработки так называемого коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа около 60 процентов населения региона.
"В Крыму в этом году от гриппа планируется привить 1 127 093 человека, около 300 тысяч детей и свыше 800 тысяч взрослых. А это как раз примерно 60% населения региона", - уточнил он.
Специалист также напомнил, что есть категории населения, которые обязательно прививаются от гриппа. В это число входят медработники, работники социальных служб, правоохранительные органы, школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений, представители общепита, которые связаны с производством продуктов питания, "в общем, это те категории людей, которые в силу своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и работают в организованных коллективах", добавил он.
В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал
, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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