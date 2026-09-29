https://crimea.ria.ru/20260929/vaktsinatsiya-v-krymu-skolko-chelovek-uzhe-uspeli-sdelat-privivku-ot-grippa-1159790723.html

Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа

Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа

В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T13:34

2026-09-29T13:34

2026-09-29T13:34

вакцинация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.По словам специалиста, уже было два транша вакцин. Все медицинские организации на сегодняшний день обеспечены вакцинами как для иммунизации детей, так и взрослых."Кампания в разгаре, мы планируем большую часть иммунизировать в октябре. Но эпидемическая ситуация, как правило, позволяет проводить вакцинацию еще и в ноябре, до начала эпидемического сезона. Но важно, что после прививки иммунитет вырабатывается не сразу, в среднем на это необходимо две недели, у некоторых этот период может удлиняться до четырех недель", - уточнила Гудзь, порекомендовав не затягивать с прививкой, и сделать ее в октябре.При этом темпы вакцинации специалист назвала высокими.В свою очередь, как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Крыма, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, для выработки так называемого коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа около 60 процентов населения региона.Специалист также напомнил, что есть категории населения, которые обязательно прививаются от гриппа. В это число входят медработники, работники социальных служб, правоохранительные органы, школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений, представители общепита, которые связаны с производством продуктов питания, "в общем, это те категории людей, которые в силу своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и работают в организованных коллективах", добавил он.В начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаПередаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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