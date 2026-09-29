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В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные
В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные
В Ялте из-за шторма людей призвали покинуть набережные и не выходить в море. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Ялты. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T11:08
2026-09-29T11:08
2026-09-29T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Ялте из-за шторма людей призвали покинуть набережные и не выходить в море. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Ялты. В случае возникновения экстренной ситуации жителей и гостей Ялты призвали звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383, или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.В Крыму действует штормовое предупреждение. 29 и 30 сентября ожидаются дожди, а в южных и восточных районах сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Энергетики Крыма из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром в Севастополе остановил работу из-за непогодыВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыТрехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
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В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные
В Ялте из-за шторма людей призвали покинуть набережные и не выходить в море
11:08 29.09.2026 (обновлено: 11:15 29.09.2026)