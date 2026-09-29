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В Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
В Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
Пожар произошел вечером во вторник в одном из пансионатов Севастополя. Как сообщили в пресс-служба МЧС города, людей из здания эвакуировали. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T22:37
2026-09-29T22:37
2026-09-29T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел вечером во вторник в одном из пансионатов Севастополя. Как сообщили в пресс-служба МЧС города, людей из здания эвакуировали.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в пансионате "Лазурь" по улице Челюскинцев поступило во вторник в 21 час 16 минут.Пожар площадью 15 метров ликвидировали за 20 минут, не допустив распространения. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Участие в ликвидации пламени принимали 13 специалистов и три единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за печи сгорел частный домЧем опасен масляный обогреватель – предостережение экспертаВ Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
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новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия, пожар
В Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
Из-за пожара в пансионате в Севастополе были эвакуированы десятки людей
22:37 29.09.2026 (обновлено: 22:45 29.09.2026)