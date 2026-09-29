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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе восстановили электроснабжение и сняли режим временно ограничения, об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили электроснабжение и сняли режим временно ограничения, об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Утром во вторник в Севастополе ограничили электроснабжение.Накануне также сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запущено серийное производство мобильных электроподстанцийВ Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения

16:28 29.09.2026 (обновлено: 16:34 29.09.2026)
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили электроснабжение и сняли режим временно ограничения, об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей", – говорится в сообщении.
Утром во вторник в Севастополе ограничили электроснабжение.
Накануне также сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.
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