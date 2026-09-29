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В Севастополе снизилась преступность - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Севастополе снизилась преступность
В Севастополе снизилась преступность - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе снизилась преступность
С начала года в Севастополе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T15:15
2026-09-29T15:15
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новости крыма
севастополь
прокуратура города севастополя
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС со ссылкой на итоги координационного совещания руководителей правоохранительных органов Севастополя.На совещании было отмечено, что правоохранительными органами региона обеспечена 100-процентная раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, хулиганства.При этом остается высоким число дистанционных мошенничеств, уровень раскрытия которых составляет около 34%, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщается, что в Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийствоВ Севастополе педофилу ужесточили наказаниеКрымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство
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крым, новости крыма, севастополь, прокуратура города севастополя, преступность
В Севастополе снизилась преступность

Число преступлений в Севастополе снизилось почти на 20% за полгода

15:15 29.09.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС со ссылкой на итоги координационного совещания руководителей правоохранительных органов Севастополя.

"В первом полугодии 2026 года наблюдается существенное снижение числа зарегистрированных в городе преступлений – на 18,6%, доля раскрытых преступлений при этом возросла", – говорится в сообщении.

На совещании было отмечено, что правоохранительными органами региона обеспечена 100-процентная раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, хулиганства.
При этом остается высоким число дистанционных мошенничеств, уровень раскрытия которых составляет около 34%, добавили в прокуратуре Севастополя.
Ранее сообщается, что в Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя.
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КрымНовости КрымаСевастопольПрокуратура города СевастополяПреступность
 
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