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В Севастополе снизилась преступность

В Севастополе снизилась преступность - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Севастополе снизилась преступность

С начала года в Севастополе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T15:15

2026-09-29T15:15

2026-09-29T15:15

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прокуратура города севастополя

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС со ссылкой на итоги координационного совещания руководителей правоохранительных органов Севастополя.На совещании было отмечено, что правоохранительными органами региона обеспечена 100-процентная раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, хулиганства.При этом остается высоким число дистанционных мошенничеств, уровень раскрытия которых составляет около 34%, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщается, что в Севастополе по горячим следам задержан житель Сочи. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийствоВ Севастополе педофилу ужесточили наказаниеКрымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, прокуратура города севастополя, преступность