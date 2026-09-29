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В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
В Севастополе проходит обследование гидротехнического сооружения "Комплекс ГТС Варнаутский", который расположен в селе Гончарном. Реконструкция объекта... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T18:22
2026-09-29T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит обследование гидротехнического сооружения "Комплекс ГТС Варнаутский", который расположен в селе Гончарном. Реконструкция объекта планируется в следующем году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он пояснил, что дамба защищает Гончарное от подтопления уже более 60 лет. За это время здесь появились просадки и промоины, а на верховом откосе вдоль берега выросли деревья высотой более пяти метров."Многие считают, что деревья на дамбах укрепляют поверхность. Но на самом деле это не так. У деревьев есть парусность, и при сильном ветре их может выкорчевать вместе с корнями. Кроме того, корни тянутся к воде, и из-за фильтрации дамба разрушается", – отметил Развожаев.Чтобы не допустить подтоплений, уборкой деревьев займутся специалисты "Севводресурсов". На балансе учреждения находится 44 гидротехнических сооружения. Специалисты обследуют их ежемесячно. С июля "Севводресурсы" провели уже 144 выезда и еще 90 планируют до конца года.До конца года "Севводресурсы" проведут еще 11 проверок, отметил губернатор.21 сентября Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит неграмотная очистка рек в КрымуВ Симферополе начали чистить русло СалгираУченые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное

В Севастополе в 2027 году реконструируют дамбу в селе Гончарное

18:22 29.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСГидротехническое сооружение "Комплекс ГТС Варнаутский"
Гидротехническое сооружение Комплекс ГТС Варнаутский
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит обследование гидротехнического сооружения "Комплекс ГТС Варнаутский", который расположен в селе Гончарном. Реконструкция объекта планируется в следующем году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Специалисты "Севводресурсов" обследовали гидротехническое сооружение "Комплекс ГТС Варнаутский" в Гончарном и проверили его на дефекты. Реконструкцию и ремонт этого объекта планируем провести в 2027 году", – написал в своем канале в МАКС губернатор.
Он пояснил, что дамба защищает Гончарное от подтопления уже более 60 лет. За это время здесь появились просадки и промоины, а на верховом откосе вдоль берега выросли деревья высотой более пяти метров.
"Многие считают, что деревья на дамбах укрепляют поверхность. Но на самом деле это не так. У деревьев есть парусность, и при сильном ветре их может выкорчевать вместе с корнями. Кроме того, корни тянутся к воде, и из-за фильтрации дамба разрушается", – отметил Развожаев.
Чтобы не допустить подтоплений, уборкой деревьев займутся специалисты "Севводресурсов". На балансе учреждения находится 44 гидротехнических сооружения. Специалисты обследуют их ежемесячно. С июля "Севводресурсы" провели уже 144 выезда и еще 90 планируют до конца года.
До конца года "Севводресурсы" проведут еще 11 проверок, отметил губернатор.
21 сентября Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
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Заголовок открываемого материала
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