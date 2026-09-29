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В Севастополе разыграется 5-балльный шторм - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Севастополе разыграется 5-балльный шторм
В Севастополе разыграется 5-балльный шторм - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе разыграется 5-балльный шторм
В Севастополе в среду, 30 сентября, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:12
2026-09-29T13:20
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новости севастополя
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 30 сентября, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.В этих условиях существует вероятность повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также затруднения в работе всех видов транспорта, повала деревьев, обрыва ЛЭП.Также высока вероятность сильного волнения моря до 5 баллов. Возможны происшествия на маломерных судах, а также нарушение в работе паромного сообщения.Жителям и гостям города рекомендуют не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.Ранее в крымском главке МЧС предупредили, что в регионе с 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий. В связи с объявленным штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край накроет ливнями с градомПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
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севастополь, новости севастополя, штормовое предупреждение, погода в крыму, мчс севастополя
В Севастополе разыграется 5-балльный шторм

В Севастополе в среду ожидается усиление ветра и 5-балльный шторм – МЧС

13:12 29.09.2026 (обновлено: 13:20 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 30 сентября, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
"Усиление ветра до 17-22 м/с ожидается в Севастополе 30 сентября", - говорится в сообщении.
В этих условиях существует вероятность повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также затруднения в работе всех видов транспорта, повала деревьев, обрыва ЛЭП.
Также высока вероятность сильного волнения моря до 5 баллов. Возможны происшествия на маломерных судах, а также нарушение в работе паромного сообщения.
Жителям и гостям города рекомендуют не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
Ранее в крымском главке МЧС предупредили, что в регионе с 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий. В связи с объявленным штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка.
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