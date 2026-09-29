https://crimea.ria.ru/20260929/v-sevastopole-razygraetsya-pyatiballnyy-shtorm-1159789762.html

В Севастополе разыграется 5-балльный шторм

В Севастополе разыграется 5-балльный шторм - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Севастополе разыграется 5-балльный шторм

В Севастополе в среду, 30 сентября, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T13:12

2026-09-29T13:12

2026-09-29T13:20

севастополь

новости севастополя

штормовое предупреждение

погода в крыму

мчс севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/23/25/232508_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3232d6696fdfb35e6e520d679fe66d72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 30 сентября, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.В этих условиях существует вероятность повреждения легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также затруднения в работе всех видов транспорта, повала деревьев, обрыва ЛЭП.Также высока вероятность сильного волнения моря до 5 баллов. Возможны происшествия на маломерных судах, а также нарушение в работе паромного сообщения.Жителям и гостям города рекомендуют не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.Ранее в крымском главке МЧС предупредили, что в регионе с 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий. В связи с объявленным штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край накроет ливнями с градомПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, штормовое предупреждение, погода в крыму, мчс севастополя