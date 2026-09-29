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В Севастополе из-за печи сгорел частный дом
В Севастополе из-за печи сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Севастополе из-за печи сгорел частный дом
В частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Об этом сообщает региональное управление РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T14:48
2026-09-29T14:48
2026-09-29T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.По данным ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные в садоводческом товариществе "Колос".Прибывшие на место огнеборцы в течение 10 минут полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.Дознаватели МЧС установили, что источником возгорания стало бытовое печное оборудование.Как отметили в ведомстве, это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай, когда печь привела к пожару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
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пожар, севастополь, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя
В Севастополе из-за печи сгорел частный дом
В севастопольском СНТ из-за печного оборудования сгорел частный дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные в садоводческом товариществе "Колос".
"Горел одноэтажный частный дом, пламя охватило помещения и кровлю на площади 70 квадратных метров. Развитию пожара способствовали его позднее обнаружение и, как следствие, позднее сообщение в пожарную охрану", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место огнеборцы в течение 10 минут полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.
Дознаватели МЧС установили, что источником возгорания стало бытовое печное оборудование.
Как отметили в ведомстве, это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай, когда печь привела к пожару.
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