https://crimea.ria.ru/20260929/v-sevastopole-iz-za-pechi-sgorel-chastnyy-dom-1159794905.html

В Севастополе из-за печи сгорел частный дом

В Севастополе из-за печи сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Севастополе из-за печи сгорел частный дом

В частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Об этом сообщает региональное управление РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T14:48

2026-09-29T14:48

2026-09-29T14:48

пожар

севастополь

новости севастополя

происшествия

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.По данным ведомства, инцидент произошел в минувшие выходные в садоводческом товариществе "Колос".Прибывшие на место огнеборцы в течение 10 минут полностью ликвидировали пожар. Жертв нет.Дознаватели МЧС установили, что источником возгорания стало бытовое печное оборудование.Как отметили в ведомстве, это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай, когда печь привела к пожару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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