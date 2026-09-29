https://crimea.ria.ru/20260929/v-pitere-omon-spas-upavshego-s-teplokhoda--v-nevu-muzhchinu-1159806570.html
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:45
2026-09-29T19:45
2026-09-29T19:45
санкт-петербург
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/19/1146695234_0:46:2730:1582_1920x0_80_0_0_3e032941e4ce56defdccf74e9bef0388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.Росгвардейцы сразу пришли на помощь пострадавшему, подняли его из воды на борт катера и оказали первую помощь. После этого сотрудники ОМОН доставили спасенного к причалу у Дворцовой набережной, где передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.Как пояснил сам пострадавший, он упал в воду из-за сильного алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/19/1146695234_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cde32d539ed1e14d9f20ec7d75f234a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
В Санкт-Петербурге ОМОН Росгвардии спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В Санкт-Петербурге экипаж служебного катера ОМОН "Балтика" Росгвардии во время несения службы по обеспечению общественной безопасности в период разводки мостов обнаружил тонущего мужчину в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы сразу пришли на помощь пострадавшему, подняли его из воды на борт катера и оказали первую помощь. После этого сотрудники ОМОН доставили спасенного к причалу у Дворцовой набережной, где передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
Как пояснил сам пострадавший, он упал в воду из-за сильного алкогольного опьянения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.