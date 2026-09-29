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В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину
В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:45
2026-09-29T19:45
санкт-петербург
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.Росгвардейцы сразу пришли на помощь пострадавшему, подняли его из воды на борт катера и оказали первую помощь. После этого сотрудники ОМОН доставили спасенного к причалу у Дворцовой набережной, где передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.Как пояснил сам пострадавший, он упал в воду из-за сильного алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия
В Питере ОМОН спас упавшего с теплохода в Неву мужчину

В Санкт-Петербурге ОМОН Росгвардии спас упавшего с теплохода в Неву мужчину

19:45 29.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЖители и гости Санкт-Петербурга во время ночной прогулки по набережной наблюдают, как разводится Троицкий мост
Жители и гости Санкт-Петербурга во время ночной прогулки по набережной наблюдают, как разводится Троицкий мост - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге экипаж катера ОМОН Росгвардии спас мужчину, который упал с прогулочного теплохода в Неву. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В Санкт-Петербурге экипаж служебного катера ОМОН "Балтика" Росгвардии во время несения службы по обеспечению общественной безопасности в период разводки мостов обнаружил тонущего мужчину в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы сразу пришли на помощь пострадавшему, подняли его из воды на борт катера и оказали первую помощь. После этого сотрудники ОМОН доставили спасенного к причалу у Дворцовой набережной, где передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
Как пояснил сам пострадавший, он упал в воду из-за сильного алкогольного опьянения.
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Санкт-ПетербургНовостиРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Происшествия
 
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