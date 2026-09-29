В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников
В Симферополе создали Центр олимпиадной подготовки школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей, расположенной в Симферополе, создан Центр олимпиадной подготовки школьников. Предполагается, что новая структура станет единым методическим и организационным ядром для всех педагогов и школьников региона. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"Главная цель Центра - выявление, качественная подготовка и обеспечение успешного участия крымских учащихся в ключевых интеллектуальных испытаниях страны, включая Всероссийскую олимпиаду школьников и олимпиады на базе платформы ОЦ "Сириус", – говорится в сообщении.
По данным министерства, сотрудники Центра будут отбирать одаренных ребят, проводить с ними занятия для подготовки к олимпиадам, оказывать помощь педагогам, работающим с одаренными детьми, и другое.
"Создание специализированного Центра олимпиадной подготовки позволит нам построить бесшовную систему поддержки талантливых ребят. Наша главная задача – дать каждому одаренному школьнику Крыма равные возможности для качественной подготовки, сильное наставничество и уверенность в своих силах", – отметила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.
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