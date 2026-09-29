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В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников

В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников

На базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей, расположенной в Симферополе, создан Центр олимпиадной подготовки школьников. Предполагается, что новая... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T21:23

2026-09-29T21:23

2026-09-29T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей, расположенной в Симферополе, создан Центр олимпиадной подготовки школьников. Предполагается, что новая структура станет единым методическим и организационным ядром для всех педагогов и школьников региона. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма.По данным министерства, сотрудники Центра будут отбирать одаренных ребят, проводить с ними занятия для подготовки к олимпиадам, оказывать помощь педагогам, работающим с одаренными детьми, и другое.Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слетаВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендииШкольница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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