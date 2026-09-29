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В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября
В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября
В Крыму в среду, 30 сентября, Красногвардейское и больше полусотни сел района временно останутся без света из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:51
2026-09-29T19:51
красногвардейский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети
василий грабован
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 30 сентября, Красногвардейское и больше полусотни сел района временно останутся без света из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.По информации Грабована, света временно не будет у жителей Александровки, Ближнего, Видного, Вишняковки, Владимирово, Григорьевки, Доходного, Дубровки, Заречного, Звездного, Знаменки, Известкового, Искры, Калинино, Карповки, Клепинино, Комаровки, Котельниково, Красной Поляны. Также обесточат Красногвардейское, Краснодарку, Красные Партизаны, Кремневку, Курганное, Ленинское, Марьяновку, Машино, Менделеево, Миролюбовку, Некрасово, Новоалексеевку, Новозуевку, Новоэстонию, Новосельцы, Октябрьское, Петровку, Победино, Полтавку, Прямое, Пушкино, Пятихатку, Радужное, Рогово, Симоненко, Тимошенко, Тимашовку, Трактовое, Удачное, Ульяновку, Цветково, Щербаково, Янтарное и Ястребовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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красногвардейский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети, василий грабован, отключение электроэнергии
В Крыму Красногвардейский район останется без света 30 сентября

В Крыму останутся без света больше полусотни сел Красногвардейского района полуострова

19:51 29.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 30 сентября, Красногвардейское и больше полусотни сел района временно останутся без света из-за плановых работ энергетиков. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

"30 сентября 12:00 до 18:00 бригады РЭС проводят плановые ремонтные работы. Отключение света в населенных пунктах", – написал он в своем канале в МАКС.

По информации Грабована, света временно не будет у жителей Александровки, Ближнего, Видного, Вишняковки, Владимирово, Григорьевки, Доходного, Дубровки, Заречного, Звездного, Знаменки, Известкового, Искры, Калинино, Карповки, Клепинино, Комаровки, Котельниково, Красной Поляны. Также обесточат Красногвардейское, Краснодарку, Красные Партизаны, Кремневку, Курганное, Ленинское, Марьяновку, Машино, Менделеево, Миролюбовку, Некрасово, Новоалексеевку, Новозуевку, Новоэстонию, Новосельцы, Октябрьское, Петровку, Победино, Полтавку, Прямое, Пушкино, Пятихатку, Радужное, Рогово, Симоненко, Тимошенко, Тимашовку, Трактовое, Удачное, Ульяновку, Цветково, Щербаково, Янтарное и Ястребовку.
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Красногвардейский районНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиВасилий ГрабованОтключение электроэнергии
 
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