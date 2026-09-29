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В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T20:11
2026-09-29T20:11
2026-09-29T20:11
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая и условия прошлогодней засухи, и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м."Иногда люди реально делают подвиги. Особенно это связано с животноводством, с производством крупнотоннажного зерна. Все, что сделали наши аграрии в этом году – это плоды колоссальной работы", – сказал Кратюк.В частности, Крым себя обеспечил пшеницей более чем вдвое больше необходимого, и соответственно, с хлебопекарской мукой также вопросов нет, добавил он.Тем не менее, сегодня следует признать, что Крыму "придется изменить некоторые истории с точки зрения севооборотов и выбрать культуры более маржинальные и понятные", подчеркнул Кратюк."Делать ставку на большое количество зерновых культур – пшеница, ячмень – наверное, в Крыму мы вернемся к этому не скоро... Стоит говорить о том, на какие культуры нужно обратить внимание. Может быть, это культуры, которые мы перерабатываем внутри республики... которые реально меньше весят с точки зрения логистики, но дороже стоят, более маржинальные", – сказал он.Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧСМинистр отметил, что в таком переходе "простоты не будет", поскольку потребуются тщательный подбор культур и поиск новых технологий.Кроме того, хотя компетенций у крымских специалистов для реализации новых задач более чем достаточно, некоторых аграриев придется убеждать в необходимости перехода, добавил глава минсельхоза."Сельхозники – это очень консервативные люди, которых убедить делать что-то новое крайне сложно. Они привыкли, знают, понимают... Но когда мы говорим о какой-то сложности в Крыму, надо говорить на самом деле о сложности в мире. Потому что это не сложности Российской Федерации, не сложности Крыма – это сложности мировые. Поэтому нам надо будет перестроиться в определенный момент. И этот момент, в моем понимании, сейчас наступил", – сказал Кратюк.Он подчеркнул, что в условиях существующих вызовов для Крыма и России республика должна сосредоточиться на том, что нужно ей и ценно для страны.От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти векСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
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сельское хозяйство, денис кратюк, крым, новости крыма, зерно, агропромышленный комплекс (апк)
В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
Крым откажется от выращивания большого объема зерновых в пользу более маржинальных культур
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк.
По словам Кратюка, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая и условия прошлогодней засухи, и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м.
"Иногда люди реально делают подвиги. Особенно это связано с животноводством, с производством крупнотоннажного зерна. Все, что сделали наши аграрии в этом году – это плоды колоссальной работы", – сказал Кратюк.
В частности, Крым себя обеспечил пшеницей более чем вдвое больше необходимого, и соответственно, с хлебопекарской мукой также вопросов нет, добавил он.
Тем не менее, сегодня следует признать, что Крыму "придется изменить некоторые истории с точки зрения севооборотов и выбрать культуры более маржинальные и понятные", подчеркнул Кратюк.
"Делать ставку на большое количество зерновых культур – пшеница, ячмень – наверное, в Крыму мы вернемся к этому не скоро... Стоит говорить о том, на какие культуры нужно обратить внимание. Может быть, это культуры, которые мы перерабатываем внутри республики... которые реально меньше весят с точки зрения логистики, но дороже стоят, более маржинальные", – сказал он.
Министр отметил, что в таком переходе "простоты не будет", поскольку потребуются тщательный подбор культур и поиск новых технологий.
"Придется кое-где агрономам напрячься и пересмотреть технологии. Но это тот шаг, который мы будем делать. И, конечно, стоит выбирать технологии совершенно менее энергозатратные... Выбирать то, что меньше требует энергии и топлива", – отметил Кратюк.
Кроме того, хотя компетенций у крымских специалистов для реализации новых задач более чем достаточно, некоторых аграриев придется убеждать в необходимости перехода, добавил глава минсельхоза.
"Сельхозники – это очень консервативные люди, которых убедить делать что-то новое крайне сложно. Они привыкли, знают, понимают... Но когда мы говорим о какой-то сложности в Крыму, надо говорить на самом деле о сложности в мире. Потому что это не сложности Российской Федерации, не сложности Крыма – это сложности мировые. Поэтому нам надо будет перестроиться в определенный момент. И этот момент, в моем понимании, сейчас наступил", – сказал Кратюк.
Он подчеркнул, что в условиях существующих вызовов для Крыма и России республика должна сосредоточиться на том, что нужно ей и ценно для страны.
"В России пшеницей никого не удивишь. В России пшеницы 140 миллионов мы точно уберем, даже больше, в этом году. Поэтому производить нужно только для себя, только высококачественную и небольшой объем – на продажу. А все остальное все-таки отдавать тем культурам, которые, скажем так, дефицитные и требуются действительно на материковой части России", – заключил министр.
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