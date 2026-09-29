https://crimea.ria.ru/20260929/v-krymu-khotyat-otkazatsya-ot-vyraschivaniya-bolshogo-obema-zernovykh-1159786341.html

В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых

В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых

В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T20:11

2026-09-29T20:11

2026-09-29T20:11

сельское хозяйство

денис кратюк

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зерно

агропромышленный комплекс (апк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза республики Денис Кратюк.По словам Кратюка, в нынешнем году аграрии Крыма собрали 2 миллиона тонн урожая, и это очень серьезная цифра, учитывая и условия прошлогодней засухи, и проблемы с топливом и логистикой в 2026-м."Иногда люди реально делают подвиги. Особенно это связано с животноводством, с производством крупнотоннажного зерна. Все, что сделали наши аграрии в этом году – это плоды колоссальной работы", – сказал Кратюк.В частности, Крым себя обеспечил пшеницей более чем вдвое больше необходимого, и соответственно, с хлебопекарской мукой также вопросов нет, добавил он.Тем не менее, сегодня следует признать, что Крыму "придется изменить некоторые истории с точки зрения севооборотов и выбрать культуры более маржинальные и понятные", подчеркнул Кратюк."Делать ставку на большое количество зерновых культур – пшеница, ячмень – наверное, в Крыму мы вернемся к этому не скоро... Стоит говорить о том, на какие культуры нужно обратить внимание. Может быть, это культуры, которые мы перерабатываем внутри республики... которые реально меньше весят с точки зрения логистики, но дороже стоят, более маржинальные", – сказал он.Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧСМинистр отметил, что в таком переходе "простоты не будет", поскольку потребуются тщательный подбор культур и поиск новых технологий.Кроме того, хотя компетенций у крымских специалистов для реализации новых задач более чем достаточно, некоторых аграриев придется убеждать в необходимости перехода, добавил глава минсельхоза."Сельхозники – это очень консервативные люди, которых убедить делать что-то новое крайне сложно. Они привыкли, знают, понимают... Но когда мы говорим о какой-то сложности в Крыму, надо говорить на самом деле о сложности в мире. Потому что это не сложности Российской Федерации, не сложности Крыма – это сложности мировые. Поэтому нам надо будет перестроиться в определенный момент. И этот момент, в моем понимании, сейчас наступил", – сказал Кратюк.Он подчеркнул, что в условиях существующих вызовов для Крыма и России республика должна сосредоточиться на том, что нужно ей и ценно для страны.От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти векСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова Много ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, денис кратюк, крым, новости крыма, зерно, агропромышленный комплекс (апк)