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В Краснодаре будут ловить "террористов"
В Краснодаре будут ловить "террористов" - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Краснодаре будут ловить "террористов"
В среду, 30 сентября, в столице Кубани пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T17:04
2026-09-29T17:04
2026-09-29T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, в столице Кубани пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил региональный оперштаб.Отмечается, что во время учений будет пресечена деятельность условных террористических групп, также будут использоваться светошумовые имитационные устройства.В оперативном штабе просят жителей и гостей Краснодара сохранять спокойствие.В конце августа в преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартовали учения ОДКБКонтингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для ученийДевять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, учения, безопасность
В Краснодаре будут ловить "террористов"
В Краснодаре 30 сентября проведут антитеррористические учения со светошумовыми элементами