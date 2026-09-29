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В Краснодаре будут ловить "террористов"

В Краснодаре будут ловить "террористов" - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Краснодаре будут ловить "террористов"

В среду, 30 сентября, в столице Кубани пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T17:04

2026-09-29T17:04

2026-09-29T17:04

краснодарский край

новости

учения

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В среду, 30 сентября, в столице Кубани пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил региональный оперштаб.Отмечается, что во время учений будет пресечена деятельность условных террористических групп, также будут использоваться светошумовые имитационные устройства.В оперативном штабе просят жителей и гостей Краснодара сохранять спокойствие.В конце августа в преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартовали учения ОДКБКонтингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для ученийДевять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, учения, безопасность