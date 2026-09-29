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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщают местные СМИ и Киевская городская военная... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T06:29
2026-09-29T06:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщают местные СМИ и Киевская городская военная администрация (КГВА)."В Киеве продолжают звучать взрывы, объявлена воздушная тревога", - информирует телеканал "Общественное".Власти сообщают о прилетах в Соломенском, Печерском и Оболоньском районах. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе и части области несколько раз за ночь звучал сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки противника российская армия бьет ударными дронами и высокоточным оружием по логистике, предприятиям и складам, используемым ВСУ. Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ стали отвечать на каждую атаку киевского режима. По его словам, руководство киевского режима должно почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение.Президент России подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", удары которых настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииАрмия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный экспертРоссийские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве Россия восстановила ущерб после морских атак Киева – Путин
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РИА Новости Крым
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киев, удары по украине, новости сво, украина, взрывы на украине
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремела серия взрывов

06:29 29.09.2026 (обновлено: 06:32 29.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщают местные СМИ и Киевская городская военная администрация (КГВА).
"В Киеве продолжают звучать взрывы, объявлена воздушная тревога", - информирует телеканал "Общественное".
Власти сообщают о прилетах в Соломенском, Печерском и Оболоньском районах.
"По предварительной информации, в Печерском районе возникло возгорание в нежилом здании. Также повреждено 3-этажное нежилое здание. На другой локации в Соломенском районе повреждено нежилое здание", - сообщается в Telegram-канале КГВА.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе и части области несколько раз за ночь звучал сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки противника российская армия бьет ударными дронами и высокоточным оружием по логистике, предприятиям и складам, используемым ВСУ.
Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ стали отвечать на каждую атаку киевского режима. По его словам, руководство киевского режима должно почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение.
Президент России подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", удары которых настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов.
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