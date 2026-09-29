https://crimea.ria.ru/20260929/v-khersonskoy-oblasti-otremontiruyut-273-kilometra-dorog-v-etom-godu-1159797858.html

В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году

В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году

В Херсонской области за три года привели в нормативное состояние 907 километров дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 273 километров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T22:22

2026-09-29T22:22

2026-09-29T22:22

херсонская область

ремонт дорог

новые регионы россии

инфраструктура

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области за три года привели в нормативное состояние 907 километров дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 273 километров. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона.На сегодняшний день в Херсонской области нормативным требованиям соответствуют 38,4% региональных и межмуниципальных дорог. К 2030 году этот показатель планируется довести до 61%.Кроме того, за три года маршрутная сеть общественного транспорта Херсонщины увеличилась втрое – с 31 до 89 маршрутов.Если в 2024 году общественный транспорт перевез 217 тысяч пассажиров, то в 2025-м пассажиропоток достиг 1,2 миллиона человек. За девять месяцев этого года перевезено еще более 1 миллиона пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон" В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей

херсонская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ремонт дорог, новые регионы россии, инфраструктура, новости