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В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году
В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году
В Херсонской области за три года привели в нормативное состояние 907 километров дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 273 километров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T22:22
2026-09-29T22:22
херсонская область
ремонт дорог
новые регионы россии
инфраструктура
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области за три года привели в нормативное состояние 907 километров дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 273 километров. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона.На сегодняшний день в Херсонской области нормативным требованиям соответствуют 38,4% региональных и межмуниципальных дорог. К 2030 году этот показатель планируется довести до 61%.Кроме того, за три года маршрутная сеть общественного транспорта Херсонщины увеличилась втрое – с 31 до 89 маршрутов.Если в 2024 году общественный транспорт перевез 217 тысяч пассажиров, то в 2025-м пассажиропоток достиг 1,2 миллиона человек. За девять месяцев этого года перевезено еще более 1 миллиона пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон" В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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херсонская область, ремонт дорог, новые регионы россии, инфраструктура, новости
В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году

В Херсонской области за три года отремонтировали более 900 километров дорог

22:22 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области за три года привели в нормативное состояние 907 километров дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 273 километров. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона.

"В 2023-2025 годах в нормативное состояние привели 906,7 км автомобильных дорог. В 2026 году запланирован ремонт еще 272,7 км региональных и межмуниципальных дорог", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Херсонской области нормативным требованиям соответствуют 38,4% региональных и межмуниципальных дорог. К 2030 году этот показатель планируется довести до 61%.
Кроме того, за три года маршрутная сеть общественного транспорта Херсонщины увеличилась втрое – с 31 до 89 маршрутов.
Если в 2024 году общественный транспорт перевез 217 тысяч пассажиров, то в 2025-м пассажиропоток достиг 1,2 миллиона человек. За девять месяцев этого года перевезено еще более 1 миллиона пассажиров.
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Херсонская областьРемонт дорогНовые регионы РоссииИнфраструктураНовости
 
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