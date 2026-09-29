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В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве
В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве
Нацисты в Киеве, на этот раз в лице премьер-министра Украины Сергея Корецкого, по примеру своего идейного предшественника Адольфа Гитлера призывают украинцев... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T23:20
2026-09-29T23:20
юрий светов
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нацисты в Киеве, на этот раз в лице премьер-министра Украины Сергея Корецкого, по примеру своего идейного предшественника Адольфа Гитлера призывают украинцев готовиться открыть третье дыхание, а по сути пожертвовать собой грядущей зимой ради амбиций и обогащения преступников в кабинетах украинской власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. По его словам, "ситуация с государственными финансами остается сложной" по причине того, что часть запланированного международного финансирования не поступила так как "Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами". Имеющиеся средства в первую очередь направят на оборону, а потом уже на социальные выплаты и зарплаты, предупредил он.По словам Светова, есть большие сомнения, что речь идет о дефиците финансирования. Ведь "сложная" ситуация потому, что кому-то не хватает средств, которые снова можно разворовывать, то есть денег на войну, а не на мирную жизнь, которая возможна, но украинская власть в ней не заинтересована.В Киеве не могут не понимать, чем это чревато для простых людей, но нацистский режим на Украине это мало заботит, добавил он."Им сейчас важно только одно: чтобы им давали оружие. Все, другое их мало заботит. И то, что заявил этот очередной премьер-министр Корецкий, – это то же, что делал их идейный предшественник Адольф Гитлер, который говорил: "пушки вместо масла" и "затяните пояса ради грядущей победы". Так и здесь Корецкий ведь призвал к чему украинцев? К третьему дыханию. Оно уже даже не второе", – сказал политолог.Он также напомнил слова Корецкого о том, что нетрудоспособным людям на Украине, маломобильным, с инвалидностью следует покинуть города накануне замы, и это не случайно.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииАрмия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный экспертТрамп призвал Зеленского приехать в Москву
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юрий светов, украина, мнения
В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве

Киевский режим приносит в жертву граждан Украины ради своих амбиций и обогащения – эксперт

23:20 29.09.2026
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Нацисты в Киеве, на этот раз в лице премьер-министра Украины Сергея Корецкого, по примеру своего идейного предшественника Адольфа Гитлера призывают украинцев готовиться открыть третье дыхание, а по сути пожертвовать собой грядущей зимой ради амбиций и обогащения преступников в кабинетах украинской власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.
Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. По его словам, "ситуация с государственными финансами остается сложной" по причине того, что часть запланированного международного финансирования не поступила так как "Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами". Имеющиеся средства в первую очередь направят на оборону, а потом уже на социальные выплаты и зарплаты, предупредил он.
По словам Светова, есть большие сомнения, что речь идет о дефиците финансирования. Ведь "сложная" ситуация потому, что кому-то не хватает средств, которые снова можно разворовывать, то есть денег на войну, а не на мирную жизнь, которая возможна, но украинская власть в ней не заинтересована.

"Есть ли этот дефицит? Вот Зеленский (Владимир, глава киевского режима – ред.) заявляет, что ему надо до конца этого года еще сколько-то десятков миллиардов. А европейцы отвечают, что весь бюджет Украины профинансирован, сбалансирован и ничего ей в этом году, кроме того, что запланировано, выделять не надо. А на будущий год дадут пресловутые 90 миллиардов", – прокомментировал эксперт.

В Киеве не могут не понимать, чем это чревато для простых людей, но нацистский режим на Украине это мало заботит, добавил он.
"Им сейчас важно только одно: чтобы им давали оружие. Все, другое их мало заботит. И то, что заявил этот очередной премьер-министр Корецкий, – это то же, что делал их идейный предшественник Адольф Гитлер, который говорил: "пушки вместо масла" и "затяните пояса ради грядущей победы". Так и здесь Корецкий ведь призвал к чему украинцев? К третьему дыханию. Оно уже даже не второе", – сказал политолог.
Он также напомнил слова Корецкого о том, что нетрудоспособным людям на Украине, маломобильным, с инвалидностью следует покинуть города накануне замы, и это не случайно.
"Понимание, что зима будет для них сложная, у них есть, но они твердят только об одном: "Дайте оружие, дайте денег на оружие", потому что у украинской власти нет ничего другого, кроме как продолжения войны", – подытожил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна обеспечить свою безопасность так, чтобы никому из ее противников не было повадно объявлять о каких-то планах по нанесению сокрушительного удара по стране.
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