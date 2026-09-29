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В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленности

В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленности - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленности

В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T10:45

2026-09-29T10:45

2026-09-29T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его словам, одним из инструментов развития предприятий является свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная по поручению президента Владимира Путина. Этот режим позволяет компаниям получать условия для реализации инвестпроектов, расширения действующих производств и запуска новых направлений.Так, по информации гендиректора Фонда развития территорий ("ФРТ") Василия Купызина, в реестре участников СЭЗ – 530 привлеченных инвесторов с плановым объемом заявленных инвестиций свыше 419 млрд рублей, добавили в пресс-службе правительства РФ.Ранее также сообщалось, что режим свободной экономической зоны (СЭЗ) теперь распространяется на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия опережающими темпами наращивает атомную генерациюЭксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в КрымуПочти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, промышленность россии, производство, марат хуснуллин, новости