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В части Севастополя отключили свет - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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В части Севастополя отключили свет
В части Севастополя отключили свет - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В части Севастополя отключили свет
В Севастополе ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:10
2026-09-29T09:10
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новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Уточняется, что до 12:00 будут обесточены потребители по графику второй очереди.Накануне сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В части Севастополя отключили свет

В Севастополе ограничили электроснабжение

09:10 29.09.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до 12:00 будут обесточены потребители по графику второй очереди.
Накануне сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.
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СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема Крыма
 
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