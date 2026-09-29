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В части Севастополя отключили свет
В части Севастополя отключили свет - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В части Севастополя отключили свет
В Севастополе ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:10
2026-09-29T09:10
2026-09-29T09:10
севастополь
новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".Уточняется, что до 12:00 будут обесточены потребители по графику второй очереди.Накануне сообщалось, что во вторник в городе будет действовать ограничение режима потребления электроэнергии для предприятий и организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В части Севастополя отключили свет
В Севастополе ограничили электроснабжение