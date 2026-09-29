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В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования

В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования - РИА Новости Крым, 29.09.2026

В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования

В медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T16:48

2026-09-29T16:48

2026-09-29T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В частности, по словам главы крымского правительства, на сумму 64 миллиона рублей приобретены системы непрерывного мониторинга глюкозы для оказания помощи лицам в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом первого типа, а также беременным женщинам с этим диагнозом.Кроме того, закуплены необходимые лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим гепатитом С, добавил Гоцанюк.Параллельно с обновлением оборудования модернизируется первичное звено. Так, капитальные ремонты идут в двух поликлиниках и трех корпусах районных больниц. Их завершение запланировано на 2027-2028 годы, отметил председатель Совмина РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу годаКаких врачей не хватает в КрымуВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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