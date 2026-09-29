Рейтинг@Mail.ru
В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/v-bolnitsy-kryma-postavili-pochti-100-edinits-novogo-oborudovaniya-1159796161.html
В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования
В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования - РИА Новости Крым, 29.09.2026
В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования
В медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T16:48
2026-09-29T16:48
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/13/1146542789_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_1585685abb3f4dd889d4978ddf1ac328.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.В частности, по словам главы крымского правительства, на сумму 64 миллиона рублей приобретены системы непрерывного мониторинга глюкозы для оказания помощи лицам в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом первого типа, а также беременным женщинам с этим диагнозом.Кроме того, закуплены необходимые лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим гепатитом С, добавил Гоцанюк.Параллельно с обновлением оборудования модернизируется первичное звено. Так, капитальные ремонты идут в двух поликлиниках и трех корпусах районных больниц. Их завершение запланировано на 2027-2028 годы, отметил председатель Совмина РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу годаКаких врачей не хватает в КрымуВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/13/1146542789_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_bee6f4576680a49b8249c71ef96ba7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, юрий гоцанюк, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования

В медучреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования – власти

16:48 29.09.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"В медицинские учреждения республики поставлено 95 единиц нового оборудования по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Это расширяет возможности диагностики, лечения и реабилитации", – написал он в своем канале в МАКС.

В частности, по словам главы крымского правительства, на сумму 64 миллиона рублей приобретены системы непрерывного мониторинга глюкозы для оказания помощи лицам в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом первого типа, а также беременным женщинам с этим диагнозом.
Кроме того, закуплены необходимые лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим гепатитом С, добавил Гоцанюк.
Параллельно с обновлением оборудования модернизируется первичное звено. Так, капитальные ремонты идут в двух поликлиниках и трех корпусах районных больниц. Их завершение запланировано на 2027-2028 годы, отметил председатель Совмина РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
Каких врачей не хватает в Крыму
В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
 
КрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкМедицинаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
18:05Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО
17:55Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
17:48Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин
17:39Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
17:27Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе
17:04В Краснодаре будут ловить "террористов"
16:48В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования
16:28В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
16:11Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области
15:55Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу
15:31Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование
15:15В Севастополе снизилась преступность
15:02Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод
14:48В Севастополе из-за печи сгорел частный дом
14:39ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт
14:25Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
14:05Вывоз наличных рублей из России ограничили
13:59Европа ведет войну против России – Лавров
13:47Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
Лента новостейМолния