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Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву
Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву
Белгородский областной суд приговорил украинского шпиона к 19 годам лишения свободы за передачу Киеву данных об объектах Вооруженных сил России. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:31
2026-09-29T09:31
белгородская область
новости
шпионаж
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Белгородский областной суд приговорил украинского шпиона к 19 годам лишения свободы за передачу Киеву данных об объектах Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России.Отмечается, что уроженец Закарпатской области посредством иностранного мессенджера Viber был завербован сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины. За деньги он передавал Киеву координаты расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ, дислоцированных в приграничной зоне Белгородской области.Сотрудниками ФСБ злоумышленник был задержан. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.Ранее сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе поймали шпионкуЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабляФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгородская область, новости, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву

В Белгородской области украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву

09:31 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Белгородский областной суд приговорил украинского шпиона к 19 годам лишения свободы за передачу Киеву данных об объектах Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России.
"Белгородским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины 1990 года рождения, причастному к шпионажу в интересах украинских спецслужб. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уроженец Закарпатской области посредством иностранного мессенджера Viber был завербован сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины. За деньги он передавал Киеву координаты расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ, дислоцированных в приграничной зоне Белгородской области.
Сотрудниками ФСБ злоумышленник был задержан. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.
Ранее сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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Белгородская областьНовостиШпионажЗадержание диверсантов и шпионовФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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