https://crimea.ria.ru/20260929/ukrainskomu-shpionu-dali-19-let-za-peredachu-dannykh-kievu--1159781897.html

Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву

Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву

Белгородский областной суд приговорил украинского шпиона к 19 годам лишения свободы за передачу Киеву данных об объектах Вооруженных сил России. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T09:31

2026-09-29T09:31

2026-09-29T09:31

белгородская область

новости

шпионаж

задержание диверсантов и шпионов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Белгородский областной суд приговорил украинского шпиона к 19 годам лишения свободы за передачу Киеву данных об объектах Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России.Отмечается, что уроженец Закарпатской области посредством иностранного мессенджера Viber был завербован сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины. За деньги он передавал Киеву координаты расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ, дислоцированных в приграничной зоне Белгородской области.Сотрудниками ФСБ злоумышленник был задержан. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело о шпионаже.Ранее сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе поймали шпионкуЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабляФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)