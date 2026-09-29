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Украина побила антирекорд по размеру госдолга

Украина побила антирекорд по размеру госдолга - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Украина побила антирекорд по размеру госдолга

Государственный долг Украины обновил исторический максимум, превысив 215 миллиардов долларов США. Такие данные приводит Минфин страны. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T18:52

2026-09-29T18:52

2026-09-29T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Государственный долг Украины обновил исторический максимум, превысив 215 миллиардов долларов США. Такие данные приводит Минфин страны.В документе уточняется также, что только за последний летний месяц внешний и внутренний госдолг страны увеличился на 1,37 миллиарда долларов.В апреле украинский экономист Олег Белинский подсчитал, что государственный долг страны с 2010 года по сегодняшний день вырос в восемь раз. По его оценке, каждый украинец должен странам Запада более 7200 долларов. При этом в 1991 году госдолг был нулевым, поскольку Россия приняла на себя все обязательства распавшегося СССР.Украина одновременно падает в две пропасти – долговую и демографическую, а новый транш от ЕС в 90 миллиардов евро на продолжение конфликта лишь ускорит это падение, констатировала ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный трудГосдолг Украины превысил 195 млрд долларов – как выживают украинцыДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП

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новости, украина, деньги