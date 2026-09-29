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Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра

Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра

В Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA"... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T23:02

2026-09-29T23:02

2026-09-29T23:02

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

видео

вооруженные силы россии

херсонская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.В ходе боевого вылета применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели, уточнили в ведомстве.Подразделение войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут разведку: отслеживают любые перемещения боевиков, обнаруживают пункты дислокации и управления БПЛА, артиллерийские орудия, радиолокационные станции и склады ВСУ на правом берегу Днепра, добавили в Минобороны.Ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" также разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники громят врага на Ореховском направленииАртиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео, вооруженные силы россии, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), видео