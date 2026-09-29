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Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра
Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра
В Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA"... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T23:02
2026-09-29T23:02
2026-09-29T23:02
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
видео
вооруженные силы россии
херсонская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.В ходе боевого вылета применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели, уточнили в ведомстве.Подразделение войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут разведку: отслеживают любые перемещения боевиков, обнаруживают пункты дислокации и управления БПЛА, артиллерийские орудия, радиолокационные станции и склады ВСУ на правом берегу Днепра, добавили в Минобороны.Ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" также разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантники громят врага на Ореховском направленииАртиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео, вооруженные силы россии, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), видео
Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра
Цех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты в Херсонской области точным авиаударом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области уничтожен авиабомбами цех сборки беспилотников и склад боеприпасов ВСУ. Скорректировал работу авиации расчет разведывательного БПЛА "ZALA" группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В ходе очередного вылета оператор воздушного разведчика "ZALA" обнаружил и передал точные координаты выявленной цели вышестоящему командованию. <...> Оперативно-тактической авиацией ВКС России был нанесен удар по цеху сборки БПЛА и складу боеприпасов украинских формирований в Херсонской области", – говорится в сообщении.
В ходе боевого вылета применялись авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели, уточнили в ведомстве.
Подразделение войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут разведку: отслеживают любые перемещения боевиков, обнаруживают пункты дислокации и управления БПЛА, артиллерийские орудия, радиолокационные станции и склады ВСУ на правом берегу Днепра, добавили в Минобороны.
Ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" также разбили
объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков.
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